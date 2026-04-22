Offline Oida: Wiens erstes Digital-Detox-Café eröffnet

Kein Handy, kein Scrollen, kein Stress: In Wien eröffnet jetzt das erste Digital-Detox-Café. Was hinter „Offline Oida“ steckt und warum Sie Ihr Smartphone dort besser wegpacken.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal einen Kaffee getrunken, ohne nebenbei aufs Handy zu schauen? Genau hier setzt ein neues Konzept in Wien an: Mit „Offline Oida“ eröffnet jetzt das laut Eigenangabe erste Digital-Detox-Café der Stadt.

Kaffee trinken, ganz ohne Bildschirm

Das Pop-up-Projekt startet am Samstag in Wien-Wieden und hat eine klare Mission: Weniger Scrollen, mehr echtes Leben. Geöffnet ist das Café jeweils am Wochenende von 10 bis 18 Uhr und versteht sich als bewusster Gegenpol zur Dauererreichbarkeit. Der vielleicht wichtigste Punkt: Smartphones, Laptops & Co. sind hier nicht erwünscht. Geräte sollen ausgeschaltet oder im Flugmodus bleiben und alternativ können sie in verschließbaren Fächern verstaut werden.

Was macht man dann ohne Handy? Mehr als man denkt. Im „Offline Oida“ stehen ganz bewusst analoge Aktivitäten im Mittelpunkt:

Gespräche führen

Bücher lesen

Brettspiele spielen

einfach mal nichts tun

In Zusammenarbeit mit der Bücherei Wien gibt es sogar eine eigene Leseecke. Und der Spieleklub Paradice Wien sorgt regelmäßig für Spieletage.

Weniger Auswahl, weniger Stres

Auch die Speisekarte ist bewusst reduziert. Warum? Weniger Auswahl = weniger Entscheidungsstress Ein kleiner, aber durchdachter Move in einer Welt, in der man sonst schon bei der Kaffee-Bestellung überfordert ist. Ein besonderes Highlight: Jede Stunde gibt es eine freiwillige, angeleitete Atempause.

„Offline Oida“ trifft einen Nerv. Denn während alles immer schneller, lauter und digitaler wird, wächst auch die Sehnsucht nach Ruhe. Ob sich das Konzept durchsetzt? Wird sich zeigen. Aber eins ist sicher: Ein Kaffee ohne Handy könnte sich plötzlich wieder wie Luxus anfühlen.