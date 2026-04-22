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Sommerkleider-Trends 2026: Diese Styles sehen Sie bald überall
© Getty Images

Sommerlooks

Sommerkleider-Trends 2026: Diese Styles sehen Sie bald überall

22.04.26, 13:44
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Luftig, verspielt und ein bisschen Drama: Diese Sommerkleider-Trends bestimmen 2026. Welche Styles jetzt angesagt sind und welche Sie unbedingt im Schrank brauchen. 

Der Sommer steht vor der Tür und wir alle sehen uns schon mit Sonnenbrille, Iced Coffee in der Hand und dem perfekten Kleid durch die Stadt flanieren. Aber welches Kleid landet dieses Jahr im Warenkorb?

Die Antwort: Der Sommer 2026 wird vielseitig, verspielt und ein bisschen dramatisch. Hier sind die wichtigsten Kleidertrends, die Sie jetzt kennen sollten. 

1. Häkelkleider

Sommerkleider-Trends 2026: Diese Styles sehen Sie bald überall
© Getty Images

Häkelkleider sind der Inbegriff von Sommer und Strand. Einfach über den Bikini werfen und fertig ist der Look. Ein bisschen Boho, ein bisschen Ibiza, ein bisschen „Ich bin zufällig perfekt gestylt“. Perfekt für: Strandtage, Festivals, spontane Aperol-Momente.

2. Asymmetrische Kleider 

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Die 2000er haben sich noch nicht ganz aus den Trends verabschiedet und dieses Mal bringen sie uns Drama. Asymmetrische Schnitte, schiefe Säume, One-Shoulder, alles erlaubt. Und ja: ein bisschen Carrie Bradshaw schwingt definitiv mit.

Besonders angesagt:

  • Midi- und Maxi-Varianten
  • florale Prints
  • verspielte Silhouetten 

3. Off-Shoulder Kleider

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Oh ja, die kalte Schulter zu zeigen, wird heiß diesen Sommer. Perfekt für warme Abende, Dinner-Dates oder einfach, wenn Sie sich ein bisschen extra fühlen wollen. 

4. Sommerkleider mit Beinschlitz

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Wenn schon Sommer, dann richtig. Kleider mit Beinschlitz bringen genau die richtige Portion Drama - vor allem, wenn ein laues Lüftchen ins Spiel kommt und die frisch gebräunten Beine offenbart. 

5. Cut-Outs

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Cut-Outs bleiben und werden noch mutiger. Ob an der Taille, am Rücken oder an den Schultern: Diese Kleider zeigen Haut, ohne zu viel zu zeigen. Motto: „Sonne? Nehme ich überall mit.“ 

 

Die Sommerkleider-Trends 2026 sind so vielseitig wie nie. Ob verspielt, sexy oder entspannt - Sie können sich genau den Look aussuchen, der zu Ihnen passt.

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