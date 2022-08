DSDS-Star Menowin: ''Habe Angst, mich tot zu fressen''

Menowin Fröhlich meldet sich Menowin aus dem Krankenhaus. Er will er sich einer Magen-OP unterziehen.

Deutschland. "DSDS"-Sänger Menowin Fröhlich (34) ist kaum wiederzuerkennen. Bei einer Körpergröße von 1,73 Meter bringt er knappe 160 Kilogramm auf die Waage. Anfang des letzten Jahres wog er noch 90 Kilo. Doch ein Unfall veränderte sein Leben: Nach einem Bänderriss im Fuß habe er sich nicht mehr richtig bewegen können. "Ich habe dann nur noch rumgelegen und gegessen", sagte der 34-Jährige im "RTL"-Interview.

Er sei dauernd müde und kaputt und könne nicht einmal mehr richtig mit seinen Kindern spielen oder "mir die Schuhe zumachen", so Menowin. Und auch seine Frau Senay (31) sei nicht glücklich mit seinem Gewicht. "Welche Frau will so einen fetten Typen neben sich haben?" Jetzt will er sich den Magen verkleinern lassen. Menowin: "Wenn ich die OP jetzt nicht durchführen würde, dann würde ich mich tot fressen. Die Ärzte haben mir auch zu einem schnellen Eingriff geraten."

Jetzt meldet sich Menowin aus dem Spital

Jetzt meldet sich Menowin aus dem Krankenhaus. Doch es läuft nicht alles ganz nach Plan. "Hallo, hier ist euer Menowin. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon viel früher als geplant im Krankenhaus", berichtet der 34-Jährige in seiner Instagram-Story aus dem Krankenbett. Aber eine Magen-OP steht noch nicht an. Er ist in der Klinik, "weil ich Blutzuckerwerte von 360 hatte." Bei einem gesunden Menschen würde der Nüchternblutzucker bei unter 100 Milligramm pro Deziliter liegen.

Der DSDS-Star hat durch sein Übergewicht Diabetes bekommen und habe die gefährliche Situation gespürt, so Menowin. "Mir ist schwindelig gewesen, ich bin immer im Sitzen eingeschlafen. Jetzt hat man gesagt: Wir können dich so erst mal nicht operieren. Das heißt: Ich werde jetzt hier den Blutzucker mit Medikamenten eingestellt bekommen. Und erst wenn das eingestellt ist, darf ich operiert werden", erklärt er in seiner Insta-Story.

Jetzt muss also erst mal der Blutzucker stimmen, damit Menowins Traum vom Schlauchmagen noch wahr werden kann.