Vivien ist ''Germany's Next Topmodel''-Siegerin

Im großen GNTM-Finale konnte sich Vivien gegen ihre vier Konkurrentinnen durchsetzen und wurde von Heidi Klum zur Siegerin gekrönt.

Die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) ging am Donnerstagabend mit einem Herzschlagfinale zu Ende: Nachdem zuerst Nicole (49) und dann Publikumsliebling Selma (18) ausgeschieden waren, standen die Top Drei fest: Vivien (22), Somajia (21) und Olivia (22).

Als Nächstes traf es Olivia. Es kam zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vivien und Somajia. Heidi Klum (50) hat für ProSieben ihr mittlerweile 18. Nachwuchsmodel gefunden – am Ende konnte sich Kandidatin Vivien durchsetzen.

Das war in diesem Finale anders

Während sonst jubelnde Fans ihre GNTM-Favoritinnen anfeuerten, war diesmal nur ein kleiner Kreis geladen. Denn in das Studio, in dem das Grande Finale stattfand, ist nur Platz ist für bis zu 300 Zuschauer. Reserviert waren die Plätze für Familien und Freunde der fünf Nachwuchsmodels.

18 Jahre GNTM: Scorpions und Jean Paul Gaultier gratulieren

18 Jahre GNTM – die Laufstegschönheit unter den deutschen Casting-Shows wird volljährig. Und so viel Durchhaltevermögen muss natürlich gefeiert werden – und das wurde es auch mit teils hochkarätigen Gästen: Star-Designer Jean Paul Gaultier (71), die deutsche Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30), die Rockband Scorpions, der Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (Majnoon), ESC-Gewinnerin Loreen (39), Modedesigner Christian Cowan waren dabei und auch Nachwuchsmodel Leni Klum (19) durfte natürlich nicht fehlen. Einzig die Kaulitz-Zwillinge Bill (33) und Tom (33) blieben der Familienfeier fern. Dafür haben die beiden "Tokio Hotel"-Mitglieder mit "That's My Jam" und "The Voice" ja mittlerweile auch ihre eigenen TV-Shows am Start.