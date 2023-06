Filmpreis-Skandal: Teichtmeister-Film ''Corsage'' räumt 4 Preise ab

Am Donnerstagabend versammelte sich die heimische Filmbranche, um zum 13. Mal den Österreichischen Filmpreis zu verleihen. Ausgerechnet der Sisi-Film ''Corsage'' mit Florian Teichtmeister wurde gleich 4 Mal ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen für "Corsage" wären nicht weiter problematisch, wäre nicht Florian Teichtmeister einer der Darsteller des Sisi-Dramas. So stand auch gleich am Beginn des Abends im Wiener Globe dieses Thema im Vordergrund: Die Diskussion rund um die Causa Florian Teichtmeister. Schließlich ist der Schauspieler, dem der Besitz Zehntausender Darstellungen von Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, in zwei der nominierten Filme ("Corsage" und "Serviam") des Abends zu sehen.

© APA/TOBIAS STEINMAURER ×

Österreichischer Filmpreis 2023: Blick auf die Bühne in der Veranstaltungshalle Globe im 3. Wiener Bezirk.

"Alle teilen wir eine grundlegende Haltung: Für Demokratie, für Gleichberechtigung aller Geschlechter und Nationalitäten - für die Gleichberechtigung aller Menschen und gegen jede Form von Machtmissbrauch", unterstrichen Verena Altenberger und Arash T. Riahi als Präsidentschaftsduo der Akademie des Österreichischen Films zum Auftakt: "Wir wollen informierte und letztendlich klare Worte finden." Ziel sei eine "Transformation von der Kultur des Wegschauens zu einer Kultur des Hinschauens".

Motto "Durch die Nacht zum Licht"

Schon das Motto der von Regisseurin Catalina Molina gestalteten Preisverleihung spiegelte mit dem gewählten Motto "Durch die Nacht zum Licht" die Ambivalenz wider, was auch das Moderationsduo Julia Jelinek und Thomas Mraz unterstrichen. "Wir sind uns alle einig, dass es auch für die schwierigen und unangenehmen Themen heute Abend Raum geben muss", so Mraz: "Denn der Diskurs, der Dialog und das Streiten ist genau das, was unsere Branche lebensnotwendig braucht."

Zur Erinnerung: Der ehemalige Burgschauspieler soll 58.000 Kinderporno-Dateien gehortet haben. Und obwohl der Skandal bereits Mitte Jänner diesen Jahres ans Licht kam, ist ein Prozess weiter nicht in Sicht. Ein erster Termin im Februar kam deshalb nicht zustande, weil Teichtmeister wegen einer Erkrankung nicht verhandlungsfähig gewesen sei. Zuletzt wurde der 43-Jährige aber guten Mutes bei einer Feier im Wiener In-Lokal "Zum schwarzen Kameel" gesichtet.

Teichtmeister-Film ''Corsage'' räumt 4 Preise ab

Zwar war Teichtmeister nicht direkt für den Filmpreis nominiert, die Kinderporno-Affäre wirft aber auch auf den Film kein gutes Licht. Ausgerechnet der Sisi-Film ''Corsage'' mit Florian Teichtmeister wurde gleich 4 Mal ausgezeichnet. Marie Kreutzers Film "Corsage" räumte in den Kategorien "Beste weibliche Hauptrolle", "Beste Kamera", "Bestes Kostümbild" und " Bestes Maskenbild" ab.

Vor dem Wiener Globe trafen sich Dutzende Demonstranten zu einer Protest-Kundgebung ein.