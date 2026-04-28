Menowin Fröhlich: Babyhammer! 9. Kind für DSDS-Star

Für Menowin Fröhlich könnte es privat und beruflich kaum intensiver sein. Während er am heutigen Dienstagabend in der ersten DSDS-Liveshow um das Weiterkommen kämpft, verkündet der 38-Jährige zuckersüße Nachrichten: Er und seine Partnerin Ronja erwarten ein Baby.

Die Glücksgefühle bei Menowin Fröhlich sind riesig. Im Interview strahlte der Sänger über das gesamte Gesicht, als er die Neuigkeiten über seine Partnerin Ronja verkündete: „Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!“ Dabei handelt es sich laut dem Musiker um ein absolutes Wunschkind.

Menowin Fröhlich mit seiner neuen Freundin © Instagram

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Name und Termin stehen fest

Menowin gab nicht nur die Schwangerschaft bekannt, sondern verriet auch bereits intime Details zur bevorstehenden Geburt. Die Fans wissen nun genau, worauf der Sänger im Sommer hinfiebert:

Geschlecht: Es wird ein kleines Mädchen.

Name: Die Kleine soll Mavie-Soleyn heißen.

Termin: Das Baby wird im August das Licht der Welt erblicken.

„Wir freuen uns tierisch darauf“, betont der werdende Vater. „Es fühlt sich schon richtig gut an.“

Ein wahrer Familienmensch

Mit der Geburt von Mavie-Soleyn wird Menowin zum neunten Mal Vater. Aus seiner Ex-Beziehung mit Senay stammen fünf Kinder, drei weitere brachte er aus einer früheren Beziehung mit in sein turbulentes Leben. Dass das Talent in der Familie liegt, zeigte sich erst kürzlich in der aktuellen DSDS-Staffel: Menowin begleitete seine Tochter Jiepen (17) zum Casting.

Fokus auf die Liveshow

Doch bevor das neue Kapitel als Papa im August startet, muss sich der Sänger auf der großen Bühne beweisen. Am heutigen Dienstag, den 28. April 2026, steht er ab 20.15 Uhr im Rampenlicht der ersten von drei Liveshows. Gemeinsam mit den weiteren Top-11-Kandidaten kämpft er live bei RTL und im Livestream auf RTL+ um den Sieg. Für Menowin ist es ein Tag der Extreme – zwischen der Nervosität vor dem Auftritt und der Vorfreude auf Kind Nummer neun.