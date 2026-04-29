Jackie Kennedy 2.0? Melania Trump wird beim Staatsbankett zum Hingucker

Als König Charles III. und Königin Camilla zum Staatsbankett im Weißen Haus erschienen, waren alle Augen auf eine Frau gerichtet: First Lady Melania Trump. Sie raubte den Gästen in einer Couture-Robe den Atem und weckte im Netz sofort Erinnerungen an eine der größten Stilikonen Amerikas.

Der viertägige Staatsbesuch der britischen Royals in den USA ist ein diplomatisches Großereignis. Bereits am Montag hatten Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump König Charles und Königin Camilla offiziell mit einem feierlichen Handschlag im Weißen Haus begrüßt. Doch es war das glamouröse Staatsbankett am Dienstagabend, das das Internet zum Beben brachte. Die Royals wurden majestätisch empfangen, doch Melania Trump stahl an diesem Abend allen die Show.

Ein Dior-Traum in Rosa

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Die 56-jährige First Lady zeigte sich an der Seite ihres Ehemannes in einer maßgeschneiderten Kreation von Christian Dior Haute Couture. Das hellrosa, trägerlose Seidenkleid bestach durch eine skulpturale und doch minimalistische Silhouette. Kombiniert wurde der elegante Look mit cremefarbenen Wildlederhandschuhen von Dior und farblich perfekt abgestimmten Seidenpumps.

Melania entschied sich für ihr typisches, makelloses Make-up und trug ihr honigblondes Haar offen, in sanften Wellen über die Schultern zurückgeworfen. Mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht schritt sie neben Präsident Donald Trump, der in einem klassischen schwarzen Smoking mit weißer Weste erschien, in den festlich geschmückten East Room.

"Wie Jackie Kennedy“: Fans sind begeistert

Der klassische Look der First Lady blieb im Netz natürlich nicht unbemerkt. Innerhalb kürzester Zeit überschlugen sich die Kommentare in den sozialen Medien, und unzählige Beobachter zogen sofort Parallelen zu „Jackie“ Kennedy, der legendären und stilprägenden First Lady von 1961 bis 1963.

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Auf Plattformen wie X und Instagram wurden fleißig Bilder der beiden Frauen nebeneinandergestellt. Ein begeisterter Fan schrieb: „Melania ist wunderschön. Sie erinnert mich heute Abend ein bisschen an Jackie Kennedy.“ Andere lobten die zeitlose Eleganz, die an die großen diplomatischen Glanzzeiten der 60er Jahre anknüpfte.

Camilla glänzt mit historischem Erbstück

Doch auch die britischen Royals wussten in Sachen Mode und Symbolik zu beeindrucken. Königin Camilla präsentierte sich im mit Abstand auffälligsten Look ihrer bisherigen Reise: Sie trug ein magentafarbenes Abendkleid der britischen Designerin Fiona Clare.

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Der wahre Star ihres Outfits war jedoch der Schmuck. Camilla trug eine markante, geschichtsträchtige Halskette aus Amethysten und Diamanten. Dieses Juwel gehörte einst Königin Victoria und wurde später an Königin Mary weitergegeben, eine funkelnde Hommage an die britische Geschichte.