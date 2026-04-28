Erschwinglich: Taylor Swift zeigt und den heißesten Sommer-Trend 2026

Der Kalender sagt vielleicht noch Frühling, aber Taylor Swift hat den Sommer bereits offiziell eingeläutet. Bei einem entspannten Spaziergang durch New York City zeigte die Sängerin den perfekten Sommerlook, der sogar überraschend erschwinglich ist.

Am vergangenen Montag (27. April) genoss die 36-jährige Grammy-Gewinnerin einen entspannten Ausflug mit ihrem Vater Scott Swift und zog dabei alle Blicke auf sich. Mit einem verspielten, luftigen Outfit zeigte sie uns schon jetzt, was in dieser Saison absolut angesagt ist. Das Beste daran? Ihr stylisches Sommerkleid ist ein echtes Schnäppchen, das wir direkt nachshoppen können.

Taylors erschwinglicher Trendlook für den Sommer

Während sich Stars oft von Kopf bis Fuß in sündhaft teuren Designer-Teilen hüllen, beweist Taylor, dass echter Stil keine Millionen kostet. Auf den neuesten Schnappschüssen strahlt die Sängerin in einem erschwinglichen Traumkleid von Nordstrom für schlappe 325 Dollar (ca. 300 Euro).

© Getty Images

Das Kleid ist der Inbegriff von Sommer-Romantik: Ein blau-weiß gestreiftes Etuikleid aus leichtem Baumwollpopeline, der beste Stoff, der uns selbst an den heißesten Tagen kühl hält. Ein raffiniertes Korsett-Detail in der Taille und ein schwingender Rock zaubern eine traumhafte Silhouette. Was diesen Look so besonders macht, ist seine mühelose Lässigkeit. Keine übertriebenen Spielereien, nur klare Linien und weiche Texturen. Taylor zeigt uns einmal mehr ihr modisches Gespür, denn sie kann auch einen einfachen Look teuer aussehen lassen.

Luxus pur bei den Accessoires

© Getty Images

Für den nötigen Glamour-Faktor griff Taylor dann doch tiefer in die Tasche. Ein strahlend gelber Farbklecks brach das blau-weiße Muster des Kleides auf: Taylor trug eine Lady-Dior-Tasche am Arm. Kostenpunkt: satte 8.300 Euro! Für den Spaziergang durch den Big Apple schlüpfte sie zudem in dunkelkarminrote Sandalen von Christian Louboutin (ca. 1.000 Euro), die dem luftigen Look eine unerwartet elegante und edgy Note verliehen.

Mit lässig zur Seite gekämmtem Haar, einer coolen Sonnenbrille und natürlich ihrem ikonischen roten Lippenstift rundete sie das Sommer-Ensemble perfekt ab.

So stylen Sie Taylor Swifts Sommerlook nach

Taylor macht es vor: Das Geheimnis eines perfekten Sommer-Outfits ist das High-Low-Styling. Ein erschwingliches, gut geschnittenes Baumwollkleid als Basis, aufgewertet mit hochwertigen Accessoires. Wir machen uns dann mal auf den Weg zum Shoppen, bevor das gestreifte Must-have restlos ausverkauft ist.