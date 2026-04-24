Glamour-Gipfel in NYC: Die Looks der TIME100 Gala, die Sie gesehen haben müssen

Wenn sich die einflussreichsten Menschen der Welt versammeln, ist eines garantiert: Ein glamouröser roter Teppich! Am Donnerstagabend wurde New York City einmal mehr zum Promi-Hotspot, als die TIME100 Gala über die Bühne ging – und die Stars mit atemberaubenden Traumlooks alle Blicke auf sich zogen.

Bei der prestigeträchtigen TIME100 Gala ging es nicht nur um Macht und Einfluss, es war eine absolute Meisterklasse der Haute Couture. Von schimmernden Metallic-Roben bis hin zu dramatischen Capes: Die Elite Hollywoods ließ es sich nicht nehmen, modisch aus dem Vollen zu schöpfen. Allen voran? Fashion-Ikonen wie Hailey Bieber und Dakota Johnson, die die hochkarätige Gästeliste anführten und ein regelrechtes Blitzlichtgewitter auslösten.

Hier sind die absoluten Traumlooks des Abends

Hailey Bieber

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Hailey Bieber, die bereits 2023 auf der begehrten TIME100-Liste stand, bewies einmal mehr, warum sie ein absolutes It-Girl ist. Sie betrat den roten Teppich in einem hautengen, silbernen Spitzenkleid, das ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene setzte. Die zarten Spaghettiträger und eine dezente Schleppe verliehen dem Look eine unwiderstehliche Sinnlichkeit. Beim Styling blieb die Frau von Justin Bieber ihrem Signature-Look treu: Offenes, dunkelblondes Haar und ein makelloses, natürliches Glam-Make-up rundeten das Outfit ab.

Dakota Johnson

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Schauspielerin Dakota Johnson verzauberte in sanfter Eleganz. Sie trug ein traumhaftes Pastellkleid von Valentino, das mit einem kunstvoll plissierten Oberteil bestach. Der absolute Hingucker: Ein eleganter Umhang, der durch eine funkelnde Schmetterlingsbrosche zusammengehalten wurde. Zierliche Ohrringe machten diesen dramatischen Auftritt perfekt.

Jennie

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Sie gehört zu den einflussreichsten Frauen dieses Jahres und das zeigte sie auch modisch. Jennie, Megastar der Girlgroup Blackpink, sorgte in einem extravaganten Schiaparelli-Look für Aufsehen. Ein strukturiertes Korsett-Oberteil in tiefen Schwarz- und Brauntönen traf auf weiche Jersey-Stoffe. Ein absoluter Wow-Auftritt!

Noch mehr Star-Power

Der stargespickte Teppich hatte aber noch weitaus mehr modische Highlights zu bieten.

Times100 Gala: Die schönsten Red Carpet Looks 1/6

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Kate Hudson erschien in einem figurbetonten, schwarzen Midikleid, das mit langen, capeartigen Ärmeln und einem tiefen Ausschnitt alle Blicke auf sich zog. Hilary Duff strahlte in einem hellen Abendkleid mit elegantem Stehkragen und Zoe Saldana setzte auf zeitlose Perfektion und begeisterte in einer asymmetrischen, drapierten One-Shoulder-Robe in klassischem Schwarz.

Die diesjährige TIME100 Gala hat einmal mehr bewiesen: Wenn die einflussreichsten Köpfe der Welt feiern, dann mit Stil.