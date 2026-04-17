Glanz, Glamour & ganz viel Haut: Die Stars lassen bei der LACMA-Gala tief blicken

Am 16. April 2026 versammelte sich die A-Prominenz zur Eröffnungsgala der neuen David Geffen Galleries des Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Doch während die Kunst im Inneren beeindruckte, stahlen draußen Heidi Klum, Eva Longoria, Paris Hilton und Co. allen die Show.

Nach jahrelanger Planung wurden am Donnerstag die neuen David Geffen Galleries des LACMA mit einer exklusiven VIP-Gala eingeweiht. Die Fotografen interessierten sich allerdings weniger für die Architektur, sondern vielmehr für die atemberaubende Abendgarderobe der Stars. Anstelle eines traditionellen roten Teppichs posierten die Promis lässig und extrem sexy direkt auf dem Pflaster vor dem Museum und geizten dabei absolut nicht mit ihren Reizen.

Eva Longoria: Ein Traum in Lila

© Getty Images

Den Anfang machte die strahlende Eva Longoria. Die Schauspielerin bewies einmal mehr, warum sie eine feste Größe in den Best-Dressed-Listen ist. In einem trägerlosen, lila Paillettenkleid, das mit verspielten Fransen besetzt war, funkelte sie mit den Kameras um die Wette. Kombiniert mit einer funkelnden Diamantkette und nudefarbenen Peep-Toe-Pumps zog sie alle Blicke auf sich. Für Longoria war es zudem ein emotionaler Abend: Genau hier, im LACMA, lernte sie im Jahr 2013 ihren heutigen Ehemann José Bastón kennen.

Paris Hilton: Schwarzer Glamour

© Getty Images

Auch It-Girl Paris Hilton mischte die Gala ordentlich auf. Sie glänzte in einer aufregenden, einärmligen Gucci-Robe, die über und über mit schwarzen Pailletten besetzt war. Mit zahlreichen luxuriösen Accessoires bewies Paris einmal mehr, wie müheloser Hollywood-Glamour funktioniert.

Heidi Klum: Mama-Sohn-Duo als ultimativer Hingucker

© Getty Images

Heidi Klum sorgte für den wohl heißesten und gewagtesten Look der Veranstaltung. Ihr Outfit? Ein extrem tief ausgeschnittener, hochgeschlitzter schwarzer Body und darüber lediglich ein komplett durchsichtiges Netzkleid! Eine lässige Kunstfelljacke und extrem hohe Cha-Cha-Heels machten den verruchten Wow-Look perfekt.

Als Begleitung sorgte Heidi mit einem ganz besonderen Date für Aufsehen: Ihr 20-jähriger Sohn Henry Samuel begleitete seine berühmte Mama auf das Event. Der aufstrebende Model-Spross überragte die ohnehin schon große Heidi um Längen und sah in seinem schwarzen Anzug, den er extrem cool und modern nur mit einem Tanktop darunter trug, fantastisch aus.

Damit zählt die Eröffnung der David Geffen Galleries offiziell zu den kulturellen Highlights des Jahres und ist dank Heidi und Co. modisch absolut unvergesslich.