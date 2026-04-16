Freizügiger denn je: Anne Hathaway begeistert im Naked Dress

Normalerweise kennen wir Anne Hathaway in klassisch-eleganten Roben. Doch für ihren neuesten Auftritt in New York City schlug die Hollywood-Ikone völlig neue Töne an und ließ im wahrsten Sinne des Wortes tief blicken.

Die Schauspielerin hat derzeit einen vollen Terminkalender und promotet gleich mehrere Mega-Projekte gleichzeitig, darunter auch die mit Spannung erwartete Fortsetzung „Der Teufel trägt Prada 2“. Doch im Moment steht vor allem ihr neuestes Werk im Fokus: „Mother Mary“. Bei einer Vorabvorführung ihres neuen Films, in dem sie in die Rolle eines Popstars schlüpft, zog die 43-jährige Schauspielerin jetzt alle Blicke auf sich.

Heiß, heißer, Anne

Anne Hathaway posierte in einem atemberaubenden, transparenten Netzkleid aus der Herbstkollektion 2026 von Calvin Klein für die Fotografen. Das langärmelige Piece mit dunklen Verzierungen gab freie Sicht auf ihre schwarze Unterwäsche, ein für Hathaway ungewöhnlich provokanter Look.

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Um dem Outfit eine elegante Note zu verleihen, kombinierte sie das "Naked Dress" mit einem figurbetonten schwarzen Blazer, den sie lässig wie einen Umhang über die Schultern warf. Klobige High Heels streckten ihre Figur optisch, während eine schicke schwarze Handtasche und eine coole Sonnenbrille das Styling abrundeten. Sichtlich gut gelaunt strahlte die 43-Jährige bei ihrer Ankunft pures Selbstvertrauen aus.

„Mother Mary“ sorgt für mächtig Wirbel

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In dem kommenden feministischen Psychothriller „Mother Mary“ (produziert vom Kult-Studio A24) schlüpft Hathaway in die Rolle einer chaotischen Pop-Ikone. Unter der Regie von David Lowery verspricht der Film ein düsteres und fesselndes Meisterwerk zu werden. Doch schon vor dem Release schlägt der Streifen hohe Wellen: Einige Kritiker bezeichnen den Film als „blasphemisch“. Der heftige Vorwurf: Die religiöse Bildsprache in Kombination mit dem Titel würde den christlichen Glauben verspotten.

Ob Skandal oder Kino-Hit, der Cast des mysteriösen Thrillers ist absolute Spitzenklasse. Neben Anne Hathaway glänzen Stars wie „Euphoria“-Liebling Hunter Schafer, Model Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay und Alba Baptista (die Ehefrau von Marvel-Star Chris Evans).

Wann können wir den Film sehen?

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Wer sich selbst ein Bild von Anne Hathaways Performance als wilde Pop-Ikone machen möchte, muss sich zum Glück nicht mehr lange gedulden: Der Kinostart von „Mother Mary“ ist in Österreich für den 21. Mai 2026 geplant. Wir können es kaum erwarten!