Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Es geht nicht nach Ihren Spielregeln. Passen Sie sich freundlich an!

: Es geht nicht nach Ihren Spielregeln. Passen Sie sich freundlich an! Beruf : Wozu die Aufregung? Cool und kooperativ, dann läuft alles viel besser.

: Wozu die Aufregung? Cool und kooperativ, dann läuft alles viel besser. Fitness: Schön friedlich bleiben! Sinnloser Ärger hat noch niemandem gutgetan.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Gemeinsam mit dem Partner in die Komfortzone! Genießen ist angesagt.

: Gemeinsam mit dem Partner in die Komfortzone! Genießen ist angesagt. Beruf : Heute ist man für Kompromisse offen. Schlagen Sie neue Lösungen vor!

: Heute ist man für Kompromisse offen. Schlagen Sie neue Lösungen vor! Fitness: Gelassenheit ist die beste Antwort auf Druck und Stress. Entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Singles dürfen einfach mal gustieren, ohne sich gleich zu entscheiden.

: Singles dürfen einfach mal gustieren, ohne sich gleich zu entscheiden. Beruf : Interessante Kontakte in aller Ruhe prüfen, Kommunikation vertiefen!

: Interessante Kontakte in aller Ruhe prüfen, Kommunikation vertiefen! Fitness: Sie sind heute sehr motiviert und aktiv. Dennoch konzentriert bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Bitte ein wenig freundlicher! Mit schlechter Laune läuft heute nichts.

: Bitte ein wenig freundlicher! Mit schlechter Laune läuft heute nichts. Beruf : Seien Sie objektiver! Ihre Emotionen sind kein vernünftiges Kriterium.

: Seien Sie objektiver! Ihre Emotionen sind kein vernünftiges Kriterium. Fitness: Treten Sie heute unbedingt ein wenig kürzer und nehmen Sie Hilfe an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Betont freundlich und eher spielerisch flirtend kommen Sie sicher an.

: Betont freundlich und eher spielerisch flirtend kommen Sie sicher an. Beruf : Nicht zu voreilig in wirtschaftlichen Fragen! Lassen Sie sich beraten!

: Nicht zu voreilig in wirtschaftlichen Fragen! Lassen Sie sich beraten! Fitness: Verausgaben Sie sich nicht, Sie werden morgen Kraftreserven brauchen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Nehmen Sie kleine Flirts nicht zu ernst! Man sucht bloß Bestätigung.

: Nehmen Sie kleine Flirts nicht zu ernst! Man sucht bloß Bestätigung. Beruf : Seien Sie kontaktfreudiger, hören Sie sich neue Vorschläge in Ruhe an!

: Seien Sie kontaktfreudiger, hören Sie sich neue Vorschläge in Ruhe an! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, sich etwas Gutes zu tun und sich zu pflegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Bewunderung genießen, aber mit Erwartungsdruck gelassen umgehen!

: Bewunderung genießen, aber mit Erwartungsdruck gelassen umgehen! Beruf : Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Sie kommen heute sicher gut an.

: Bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Sie kommen heute sicher gut an. Fitness: Freuen Sie sich auf positive Resonanz! Die tut Ihrer Motivation gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Leichtigkeit nicht mit Leichtsinn verwechseln! Mit Verstand flirten!

: Leichtigkeit nicht mit Leichtsinn verwechseln! Mit Verstand flirten! Beruf : Sich mit anderen abzustimmen, ist auch für Ihre Finanzen vorteilhaft.

: Sich mit anderen abzustimmen, ist auch für Ihre Finanzen vorteilhaft. Fitness: Reduzieren Sie Stress so weit wie möglich, Druck ist kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Lassen Sie mal Ihren Willen los, dann wird es wieder viel harmonischer.

: Lassen Sie mal Ihren Willen los, dann wird es wieder viel harmonischer. Beruf : Kompromissbereitschaft wäre gut, um das Teamwork wieder zu verbessern!

: Kompromissbereitschaft wäre gut, um das Teamwork wieder zu verbessern! Fitness: Endlich wieder mehr Gemeinschaftssinn! Das steigert die Lebensfreude.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Überdenken Sie die Ansprüche des Partners endlich einmal objektiver!

: Überdenken Sie die Ansprüche des Partners endlich einmal objektiver! Beruf : Auch wenn es etwas mühsam ist, ist es wichtig, Teamgeist zu zeigen.

: Auch wenn es etwas mühsam ist, ist es wichtig, Teamgeist zu zeigen. Fitness: Machen Sie sich heute nicht zu viel Druck, gehen Sie es lockerer an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Sie brauchen nur die Arme auszubreiten. Man kommt sicher auf Sie zu.

: Sie brauchen nur die Arme auszubreiten. Man kommt sicher auf Sie zu. Beruf : Teamgeist nutzen! Holen Sie sich Unterstützung, man hilft Ihnen gerne!

: Teamgeist nutzen! Holen Sie sich Unterstützung, man hilft Ihnen gerne! Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Aussehen! Positive Resonanz motiviert zusätzlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Vertrauen stärkt das Miteinander. Hören Sie einfach mal auf den Partner!

: Vertrauen stärkt das Miteinander. Hören Sie einfach mal auf den Partner! Beruf : Freundliche Abstimmung mit anderen. Es lohnt sich sicher, einzulenken.

: Freundliche Abstimmung mit anderen. Es lohnt sich sicher, einzulenken. Fitness: Heiterer, leichter, offener! Kommunikation kann sehr befreiend wirken.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.