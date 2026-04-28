Helene Fischer ist jetzt das neue Gesicht von Mugler Alien

Jetzt wird’s offiziell: Helene Fischer ist die neue Markenbotschafterin für den ikonischen Duft Alien von Mugler im DACH-Raum.

Mit dieser Zusammenarbeit treffen zwei Welten aufeinander, die mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick denkt. Ein Duft, der für Strahlkraft und Individualität steht und eine Künstlerin, die genau das seit Jahren verkörpert. Helene Fischer gehört seit über einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Musikerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Shows sind größer, ihre Produktionen spektakulärer und ihr Einfluss? Unübersehbar.

Zwei starke Namen, ein gemeinsames Statement

© Mugler/PR

Was diese Partnerschaft besonders macht: Es geht nicht nur um Reichweite, sondern um Haltung. Helene Fischer hat ihren Erfolg nie durch Anpassung erreicht, sondern durch das Gegenteil: Sie hat ihren eigenen Stil konsequent durchgezogen, ihre Stimme geschärft und ihre künstlerische Vision klar verfolgt. Genau diese Stärke und Eigenständigkeit spiegeln auch die Werte des Duftes wider.

Mehr als nur ein Parfum

Alien ist längst mehr als ein klassischer Duft. Er steht für eine fast schon mystische, starke Weiblichkeit und genau diese Energie soll auch die Kampagne transportieren.

Die Komposition selbst ist markant und unverwechselbar:

Sambac-Jasmin für die florale Intensität

warmes Cashmeran-Holz

weißer Amber für eine sinnliche Tiefe

Das Ganze verpackt in einem Flakon, der eher an einen Edelstein erinnert als an ein klassisches Parfum.

„Strahlkraft feiern“

Auch Helene Fischer selbst zeigt sich begeistert von der neuen Rolle. „Dieser Duft verkörpert für mich Stärke, Individualität und eine besondere weibliche Energie. Gemeinsam mit Mugler Fragrance möchte ich Frauen inspirieren, ihre eigene Strahlkraft zu entdecken und zu feiern", so die Sängerin.

Mit Helene Fischer als neues Gesicht bekommt Alien ein Update, das perfekt in die Zeit passt: selbstbewusst, stark und unverwechselbar.