Leine oder Maulkorb: Krems zieht klare Grenzen für Hunde an Donau und Krems!

Immer wieder Streit zwischen Hundebesitzern und Spaziergängern! Jetzt greift die Stadt Krems durch - mit neuen Schildern und klaren Regeln.

Schluss mit dem Durcheinander! Die Stadt Krems hat entlang der Donau und des Kremsflusses neue Hinweisschilder aufgestellt. Ab sofort weiß jeder Hundebesitzer genau, wo Leinenpflicht gilt - und wo nicht.

Wo gilt die Pflicht?

Laut NÖ Hundehaltegesetz gilt in Siedlungsgebieten Leinen- ODER Beißkorbpflicht. Für gefährliche "Listenhunde" sogar beides gleichzeitig! Betroffen in Krems:

Donau: Zwischen Mauterner Brücke und Eisenbahnbrücke

Kremsfluss: Ab Hafenstraßenbrücke flussaufwärts bis zur Stadtgrenze bei Imbach

Wo stehen die neuen Schilder?

An den Zugängen zum Treppelweg entlang der Donau sowie auf beiden Ufern des Kremsflusses direkt flussaufwärts der Hafenstraßenbrücke. Wer jetzt noch sagt, er habe es nicht gewusst - dem glaubt keiner!

Polizei kontrolliert mit!

Sicherheits-Stadtrat Christoph Hofbauer macht klar: „Immer wieder sind verunsicherte Bürger mit Fragen an mich herangetreten." Jetzt gibt es Antworten - schwarz auf weiß. Und wer sich nicht daran hält, den erwartet die Polizei - auch die Fahrradstreife ist im Einsatz! Bürgermeister Peter Molnar appelliert: „Klare Regeln sorgen für Sicherheit und vermeiden Konflikte." Das letzte Wort hat die Leine!