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Hiv
© Getty Images

Magnus

Wien plant neues Zentrum für sexuelle Gesundheit

22.04.26, 15:50
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Das Zentrum für sexuelle Gesundheit Magnus* soll am Standort der Aidshilfe an den Start gehen. 

In naher Zukunft nimmt das Zentrum für sexuelle Gesundheit Magnus* seinen Betrieb auf. Am Standort der Aidshilfe Wien soll es als zentrale Anlaufstelle für Prävention, Testangebote, Diagnostik und Behandlung sexuell übertragbarer Infektionen dienen und gleichzeitig die HIV-Ambulanzen entlasten.

Die Finanzierung des Projekts bis Ende 2028 wurde im Rahmen der 51. Sitzung der Wiener Zielsteuerungskommission zwischen Land Wien und Sozialversicherungsträgern gefasst. Zu den anfallenden Kosten wurden keine konkreten Zahlen genannt.

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