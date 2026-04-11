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Max Verstappen
© Getty

Formel-1-Beben

Schumacher kündigt Verstappen-Knall an: "Wir sich anders orientieren"

Von
11.04.26, 08:10
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Deutsche Experte legt sich fest: „Max wird sich anders orientieren“ 

Wie geht es mit Max Verstappen weiter? Wie berichtet, verliert der vierfache Weltmeister mit  Gianpiero Lambiase  eine weitere Vertrauensperson bei Red Bull Racing. Damit wurde auch die Frage nach der Zukunft von Verstappen neuerlich befeuert.

Denn auch sportlich läuft es alles andere als rund. Seit der Regel-Revolution zum Saisonstart fahren die „Bullen“ hinterher. Nach drei Rennwochenenden ist Verstappen, der bei Red Bull noch einen Vertrag bis einschließlich 2028 besitzt, nur WM-Neunte.

Schumacher kündigt Verstappen-Knall an:
© Getty

Tausch-Hammer

Ralf Schumacher ist sich deshalb sicher, dass sich Verstappen „im nächsten Jahr anders orientieren“ wird, so der Experte im Gespräch mit Sky. „Das kann auf der einen Seite ein Abgang von Red Bull sein, weil er nicht mehr an das Team glaubt und ganz aufhört“, so Schumacher.

 

Oder es kommt zu einem echten Wechsel-Hammer. Verstappen könnte „mit seinem Ingenieur zu McLaren“ gehen, vermutet Schumacher. Im Gegenzug könnte dann Oscar Piastri zu Red Bull wechseln.

Oscar Piastri Lando Norris Max Verstappen
© Getty

Brisant: Verstappen hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel. Sollte der Niederländern bis zur Sommerpause in der WM-Wertung nicht mindestens auf Platz drei liegen, kann er die Bullen verlassen. „Es sieht aktuell nicht danach aus, dass Red Bull bis Mitte des Jahres eine Top-Position haben wird. Dementsprechend ist Verstappen auch frei, so etwas zu machen“, so Schumacher.

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