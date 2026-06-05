Kein Zugang: Formel-1-Star vor GP von Monaco abgeführt

Wirbel im Fahrerlager von Monaco: Ein absoluter Superstar wurde am Donnerstag der Zugang verwehrt und er wurde vom Sicherheitspersonal abgeführt.

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Ein bizarrer Zwischenfall im Fürstentum von Monaco sorgt derzeit im Fahrerlager für Gesprächsstoff. Videos auf Social Media zeigen, dass einem der Superstars der Zugang verwehrt wurde.

Dabei geht es um niemanden geringeren als McLaren-Pilot Oscar Piastri. Weil das Sicherheitspersonal ihn schlichtweg nicht erkannte, wurde ihm der Zugang zum Paddock verweigert.

F1-Star abgeführt

Als er seine Akkreditierung dem Security vorlegen wollte, interessierte es diesen überhaupt nicht. Er handelte umgehend und führte den Australier umgehend ab.

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Nach einigen Diskussionen konnte das Missverständnis zum Glück doch geklärt werden und Piastri erhielt Zutritt und sollte das Rennwochenende wie geplant absolvieren können.