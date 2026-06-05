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Aufregung in der Boxengasse

Kein Zugang: Formel-1-Star vor GP von Monaco abgeführt

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MONTREAL, CANADA - MAY 23: Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari and Oscar Piastri of Australia and McLaren Mastercard F1 Team chat as they walk in the paddock during the Sprint Race ahead of the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 23, 2026 in Montreal, Canada. (Photo by Kym Illman/Getty Images)
© Getty Images
Wirbel im Fahrerlager von Monaco: Ein absoluter Superstar wurde am Donnerstag der Zugang verwehrt und er wurde vom Sicherheitspersonal abgeführt.
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Ein bizarrer Zwischenfall im Fürstentum von Monaco sorgt derzeit im Fahrerlager für Gesprächsstoff. Videos auf Social Media zeigen, dass einem der Superstars der Zugang verwehrt wurde.

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Dabei geht es um niemanden geringeren als McLaren-Pilot Oscar Piastri. Weil das Sicherheitspersonal ihn schlichtweg nicht erkannte, wurde ihm der Zugang zum Paddock verweigert.

F1-Star abgeführt

Als er seine Akkreditierung dem Security vorlegen wollte, interessierte es diesen überhaupt nicht. Er handelte umgehend und führte den Australier umgehend ab.

Nach einigen Diskussionen konnte das Missverständnis zum Glück doch geklärt werden und Piastri erhielt Zutritt und sollte das Rennwochenende wie geplant absolvieren können.

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