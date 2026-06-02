TV
Radio
E-Paper
Sport

Vertrag läuft 2026 aus

Mercedes-Star Antonelli will zu Ferrari

OR
von
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli celebrate on the podium after placing first in the Formula 1 Lenovo Grand Prix du Canada at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Quebec, Canada, on May 24, 2026. (Photo by Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images)
Hamilton-Ablöse? Kimi Antonellis Vertrag läuft mit Saisonende aus. © NurPhoto via Getty Images
Kimi Antonelli dominiert die aktuelle Formel-1-Saison. Jetzt sprach der 19-jährige Italiener offen über einen möglichen Wechsel zu Ferrari.
OE24 auf Google bevorzugen

Kimi Antonelli ist der neue Superstar der Formel 1. Nach fünf Rennen hat der WM-Leader vier Siege zu Buche stehen. Der 43 Punkte liegt der jüngste Pilot, der die Fahrerwertung der Motorsport-Königsklasse jemals angeführt hat vor seinem Teamkollegen George Russell.

Auch interessant

Formel 1 macht Autos für Monaco langsamer

Nach nur 5 Rennen: Formel-1-Star droht das Aus

Beide Fahrer weg: Formel-1-Team droht Neustart

Er ist auch der erste Fahrer in der Geschichte, der nach seinem ersten F1-Sieg die folgenden drei Rennen gewinnen konnte. Sky-Experte Ralf Schumacher meinte zuletzt sogar, dass er in die Fußstapfen von Max Verstappen treten wird und der nächste Dominator am Grid sein wird.

In Italien ist die Hoffnung riesig, dass der erste F1-König aus dem motorsportbegeisterten Land seit Alberto Ascari 1953 gekürt wird.

Vertrag läuft mit Saisonende aus

Dennoch läuft sein Vertrag bei den Silberpfeilen mit Saisonende aus. Bei einem Mercedes-Event in Brisighella wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne auch für Ferrari zu fahren.

Zuerst versuchte der Shootingstar noch diplomatisch zu reagieren. "Ferrari sit ein großartiges Team und wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern haben", so der Teenie, der zwei Wochen vor seinem Heim-GP in Monza den 20. Geburtstag feiern wird.

SHANGHAI, CHINA - MARCH 15: Toto Wolff, Executive Director of Mercedes AMG Petronas F1 Team and Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team celebrate in parc ferme during the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on March 15, 2026 in Shanghai, China. (Photo by Dom Gibbons/LAT Images)
Mercedes-Boss Wolff förderte Kimi Antonelli. © LAT Images

Er weiß, wem er seinen Höhenflug zu verdanken hat. Antonelli: "Ich bin Mercedes-Fahrer und mein Ziel ist es mit Mercedes zu gewinnen. Sie gaben mir eine großartige Möglichkeit und haben mich enorm unterstützt."

"Man wird sehen"

Doch er lässt sich die Türe für einen Wechsel zur Scuderria offen. Derzeit plant er nicht das Team von Toto Wolff zu verlassen, wenn der Vertrag ausläuft "wird man sehen", ob es nicht doch zum Sensations-Wechsel kommt.

Damit wäre Antonelli auch der erste italienische Fahrer in einem Cockpit seit GIancarlo Fisichella 2009. Sonderlob gab es jetzt schon vom ehemaligen Ferrari-Boss Luca di Montezemolo: "Er hat seine Reife und seine Coolness gezeigt, untypisch für einen Italiener und erst recht für einen so jungen Mann.

Montezemolo schwärmt richtig und blickt in die Zukunft: "Ich hoffe er wird so bodenständig bleiben. Aber es stört mich ein wenig, ihn in einem Merceses zu sehen." Mit der Unterstützung des mächtigen Unternehmers könnte der italienische Traum vom italienischen Superstar in einem Ferrari vielleicht schon bald Realität werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Keine Chance: Ferrari-Frust nach Japan-Rückschlag

FIA verbietet neue Aero-Flügel aus Sicherheitsgründen

Jetzt spricht Red-Bull-Teamchef über Verstappen-Abschied

Verstappen schaut auf die Familie: "Nicht jeder wird für immer da sein"

FIA-Chef will Amtszeitbeschränkung kippen

Lauda hofft auf F1-Spektakel zum Frühstück

Beide Fahrer weg: Formel-1-Team droht Neustart

Formel 1 macht Autos für Monaco langsamer

Marquez schlägt Alarm: Nicht bereit für die Top 5

Mercedes-Star Antonelli will zu Ferrari