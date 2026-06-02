Mercedes-Star Antonelli will zu Ferrari

Kimi Antonelli dominiert die aktuelle Formel-1-Saison. Jetzt sprach der 19-jährige Italiener offen über einen möglichen Wechsel zu Ferrari.

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Kimi Antonelli ist der neue Superstar der Formel 1. Nach fünf Rennen hat der WM-Leader vier Siege zu Buche stehen. Der 43 Punkte liegt der jüngste Pilot, der die Fahrerwertung der Motorsport-Königsklasse jemals angeführt hat vor seinem Teamkollegen George Russell.

Er ist auch der erste Fahrer in der Geschichte, der nach seinem ersten F1-Sieg die folgenden drei Rennen gewinnen konnte. Sky-Experte Ralf Schumacher meinte zuletzt sogar, dass er in die Fußstapfen von Max Verstappen treten wird und der nächste Dominator am Grid sein wird.

In Italien ist die Hoffnung riesig, dass der erste F1-König aus dem motorsportbegeisterten Land seit Alberto Ascari 1953 gekürt wird.

Vertrag läuft mit Saisonende aus

Dennoch läuft sein Vertrag bei den Silberpfeilen mit Saisonende aus. Bei einem Mercedes-Event in Brisighella wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne auch für Ferrari zu fahren.

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Zuerst versuchte der Shootingstar noch diplomatisch zu reagieren. "Ferrari sit ein großartiges Team und wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern haben", so der Teenie, der zwei Wochen vor seinem Heim-GP in Monza den 20. Geburtstag feiern wird.

Mercedes-Boss Wolff förderte Kimi Antonelli. © LAT Images

Er weiß, wem er seinen Höhenflug zu verdanken hat. Antonelli: "Ich bin Mercedes-Fahrer und mein Ziel ist es mit Mercedes zu gewinnen. Sie gaben mir eine großartige Möglichkeit und haben mich enorm unterstützt."

"Man wird sehen"

Doch er lässt sich die Türe für einen Wechsel zur Scuderria offen. Derzeit plant er nicht das Team von Toto Wolff zu verlassen, wenn der Vertrag ausläuft "wird man sehen", ob es nicht doch zum Sensations-Wechsel kommt.

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Damit wäre Antonelli auch der erste italienische Fahrer in einem Cockpit seit GIancarlo Fisichella 2009. Sonderlob gab es jetzt schon vom ehemaligen Ferrari-Boss Luca di Montezemolo: "Er hat seine Reife und seine Coolness gezeigt, untypisch für einen Italiener und erst recht für einen so jungen Mann.

Montezemolo schwärmt richtig und blickt in die Zukunft: "Ich hoffe er wird so bodenständig bleiben. Aber es stört mich ein wenig, ihn in einem Merceses zu sehen." Mit der Unterstützung des mächtigen Unternehmers könnte der italienische Traum vom italienischen Superstar in einem Ferrari vielleicht schon bald Realität werden.