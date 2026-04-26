Noch unbekannt: Dieses griechische Insel-Duo ist das Traumziel für 2026

Die Kykladen-Schwestern Paros und Antiparos, umgeben von azurblauem Meer, zählen noch zu den Geheimtipps unter den griechischen Inseln.

Paros lockt im Herzen der Ägäis mit versteckten Buchten – und auf der kleinen Schwester Antiparos taucht man in das traditionelle Griechenland. Mit einem Mietauto lassen sich die Inseln am besten erkunden, denn man erreicht nicht nur die Traumstrände, sondern auch Naoussa im Norden von Paros mit seinem pittoresken Fischerhafen – er gilt als einer der schönsten Griechenlands.

Darüber hinaus wurde die griechische Insel 2025 von den Lesern des renommierten Reisemagazins Travel + Leisure zur „schönsten Insel der Welt“ gewählt. Auch die österreichischen Schwestern Siglinde und Susanna Purrer ließen sich vom Zauber der Insel anstecken und haben ihren Traum vom „Irgendwann bleib i dann dort“ auf Paros verwirklicht.

Hauptort Parikia

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In Parikia, dem Hauptort von Paros und idealem Ausgangspunkt für einen entspannten Erlebnisurlaub, findet man das Herzensprojekt der Purrer Schwestern: Die Adelfia-Studios (der Name steht für Geschwister) mit Gemeinschaftsgarten, die nur wenige Schritte von Strand, Tavernen sowie Cafés entfernt liegen. Die Studios sind nicht als klassischer Hotelbetrieb gedacht, sondern als ideale Basis, von der aus Gäste Paros flexibel und selbstständig entdecken können.

Top ausgestattet

Alle Studios verfügen über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse sowie eine kleine Küche oder einen Kühlschrank, Geschirr und Kaffeemaschine. Während die Erdgeschoss Studios viel Privatsphäre bieten, genießen Gäste in den oberen Etagen einen schönen Blick auf die landestypische Umgebung. Self-Check-in und Check-out sowie tägliche Reinigung ermöglichen einen flexiblen Aufenthalt für Solo-Traveller, Paare, Familien, Gruppen und Workation-Reisende.

Inselzauber

Parikia punktet mit seinen sogenannten Zuckerwürfelhäusern mit bunten Türen und Fensterrahmen, einem Hafen, wo die Besucher bei der Ankunft von einer Windmühle begrüßt werden, und magischen Sonnenuntergängen. Wer sich für griechische Geschichte interessiert, sollte das Archäologische Museum besuchen. Hier findet man Exponate von der Jungsteinzeit bis zur frühchristlichen Zeit, dazu Marmorskulpturen, antike Münzen und Mosaikfragmente.

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In der Nähe liegt das Wahrzeichen der Insel, die Panagia Ekatontapiliani – die Kirche der hundert Türen. In Paros‘ Strände kann man sich verlieben: Surfer finden beste Bedingungen in Santa Maria und am Golden Beach. Zu den Klassikern unter den Stränden zählen Martselo und Krios, die direkt in Parikia gegenüber vom Hafen liegen. Aufgrund ihrer Weitläufigkeit findet man hier Tavernen und Beach Bars, die auch Liegen und Sonnenschirme anbieten. Gleich hinter den Studios startet der byzantinische Wanderweg, der zunächst über alte Pfade zu Bergdörfern führt und am Meer im Fischerdorf Piso Livadi endet.

Traumstrand

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Kolimbithres, der Strand gegenüber von Naoussa, beeindruckt mit seinen einzigartigen Felsformationen, die den Strand in einzelne kleine Buchten teilen, die man mit etwas Glück sogar allein genießen kann. Am Monastiri Beach – nur ein kleines Stück weiter – steppt der Bär: Hier gehören im Sommer Konzerte und Beach-Partys zum Strandalltag. Last but not least lockt noch der paradiesische Delfini Beach mit leuchtend türkisem Wasser.

In 10 Minuten auf Antiparos

Nur eine kurze Fährfahrt von Paros entfernt liegt Antiparos, ein Paradies für Ruhesuchende und Naturliebhaber. Die Insel – sie eignet sich perfekt für einen Tagesausflug – hat sich ihren authentischen Charakter bewahrt und zieht dadurch Prominente wie Tom Hanks, Madonna oder Whoopi Goldberg an. Das Herzstück der Insel bildet das Kastro, eine venezianische Festung aus dem 15. Jahrhundert.

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Die umliegenden Häuser sind in die Festungsmauer integriert und verleihen dem Ort ein einzigartiges Flair. Die Hauptattraktion liegt in der Inselmitte – die Tropfsteinhöhle des Heiligen Johannes. 400 Stufen führen in die Tiefe, vorbei an beeindruckenden Tropfsteinformationen. Und an der fotogenen Hafenmole laden gemütliche Cafés dazu ein, die Seele baumeln zu lassen.