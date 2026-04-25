TV-Highlight: Helene Fischer rockt oe24.TV

Am 11. Juli fegt Helene Fischer durch das Happel-Stadion. Als Einstimmung gibt’s zwei ganz großen TV-Hits: Am Dienstag ist sie Stargast bei "Willkommen Österreich". Am Mittwoch gibt’s das große Interview auf oe24.TV.

„Man kann Österreich und die Österreicher doch einfach nur lieben! Ich bin einfach wahnsinnig gerne hier bei euch.“ Schlager-Queen Helene Fischer öffnet jetzt wieder ihr rot-weiß-rotes Herz. Und das nicht nur mit dem Konzert-Highlight des Sommers, wenn sie am 11. Juli ihre spektakuläre 360-Grad-Show ins Wiener Ernst Happel Stadion bringt, sondern mit zwei ganz großen TV-Hits. Am Dienstag (28. April) ist sie Stargast bei "Willkommen Österreich" (22 Uhr, ORF1). Am Mittwoch (29. April) rockt Helene Fischer dann ab 21 Uhr auch oe24.TV. Das große Interview bei „Fellner! Live“ Ein echter TV-Leckerbissen.

© Live Nation

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Für Helene, die auch eine musikalische Einlage plant, ist es bereits der 4. Besuch bei Christoph Grissemann und Dirk Stermann nach 2013, 2018 und 2022, wo sie sich auch durch Fremdschäm-Fragen wie „Gehst du noch aufs Klo?“ nicht aus der Fassung bringen ließ. Ganz im Gegenteil: mit der Antwort: „Nein, das transpiriert bei mir" bewies sie viel Schlagfertigkeit.

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Dienstag: Helene Fischer bei "Willkommen Österreich"

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„Ich finde die beiden sehr erfrischend und es hat mir die Male davor immer gut gefallen. Und deshalb gehe ich auch mit einer Vorfreude in die Show,“ erklärte sie schon damals im oe24-Interview ihr Faible für die Anarcho-Komiker.

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Mittwoch: oe24TV-Interview Thomas Zeidler-Künz (o.) zum Wien-Konzert

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Auf oe24.TV steht dann am Mittwoch das große Interview mit oe24-Kulturchef Thomas Zeidler-Künz zum Wien-Konzert am Plan. Da baut sie ja am 11. Juli für ihr Hitfeuerwerk rund um Chart-Kracher wie „Herzbeben“ oder „Atemlos durch die Nacht“ eine 25 Millionen Euro teure 360-Grad Rundum-glücklich Produktion im Zentrum des Happel-Stadions auf: „Diese Show wird so intim wie es nur geht in einem Stadion. Das wird auch für mich Next Level.“