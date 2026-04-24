ÖSV trauert um Hahnenkamm-Pionier

Der Skisport trauert um einen großen Pionier. Dr. Christian Poley, der das Hahnenkamm-Rennen über Jahrzehnte maßgeblich prägte, ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Der heimische Skisport muss Abschied von Dr. Christian Poley nehmen. Der Pionier der Hahnenkamm-Rennen sowie ehemalige Vorsitzende des FIS-Regelkomitees und frühere Vorstandsvorsitzende des Austria Ski Pool ist im Alter von 95 Jahren gestorben. In einer offiziellen Mitteilung des ÖSV heißt es dazu: "Ob beim ÖSV, beim Austria Ski Pool, beim Kitzbüheler Ski Club, beim Tiroler Skiverband oder beim Internationalen Skiverband/FIS - der am 1. Februar 1931 in Bozen geborene Jurist Dr. Christian Poley hat sein Leben nicht nur der Arbeit, sondern auch dem Skisport gewidmet."

Ein halbes Jahrhundert lang bildete Poley eine "tragende Säule" des Austria Ski Pools, so der ÖSV. Von der Gründung im Jahr 1971 bis zum Juli 2021 saß er im Vorstand, ab 1988 lenkte er die Geschicke sogar als einstimmig gewählter Vorsitzender. Durch sein enormes Engagement sicherte er stets einen wesentlichen Teil der finanziellen Basis für Training und Wettkämpfe.

Neue Regeln für den Skisport

Auch auf internationaler Ebene hinterließ der Funktionär deutliche Spuren. Im FIS Regelkomitee sorgte er von 1994 bis 2010 als Mitglied und Vorsitzender für klare und systematische Wettkampfreglements. Die Überarbeitung der Regeln nach Gesichtspunkten von Sicherheit und Haftung sowie die Einführung der Athletenerklärung tragen unverkennbar seine Handschrift. Zudem war er als Technischer Delegierter für die FIS im Einsatz.

Schöpfer des modernen Hahnenkamm-Rennens

Sein wohl größter Erfolg ist jedoch die Schaffung der Hahnenkamm-Rennen, wie sie heute bekannt sind. Zwischen 1973 und 2000 hob er als Vorsitzender des Organisationskomitees gemeinsam mit seinen Weggefährten im Kitzbüheler Skiclub (K.S.C.) die Rennen auf ein neues Niveau. Seinem Verhandlungsgeschick sind die TV- und Vermarktungsverträge zu verdanken, seiner Durchsetzungskraft die zeitgemäßen Organisationsstrukturen.

Ganz nebenbei engagierte er sich mit derselben Energie ehrenamtlich als Präsident des K.S.C. und als Vizepräsident des Tiroler Skiverbandes. "Der Österreichische Skiverband wird Dr. Christian Poley stets ein ehrendes Andenken bewahren", so der ÖSV.