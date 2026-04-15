Baby-News bei Manuel Neuer und seiner Anika

Große Neuigkeiten rund um Manuel Neuer: Der 40-Jährige soll Berichten zufolge erneut Vater werden.

Wie die „Bunte“ meldet, erwartet er zusammen mit seiner Ehefrau Anika weiteren Nachwuchs. Die frühere Handballerin, die lange in der 2. Liga für den ESV Regensburg aktiv war, und Neuer hatten Ende 2023 am Tegernsee geheiratet, wo sie inzwischen auch gemeinsam leben.

Nachwuchs bei Manuel Neuer und Ehefrau Anika

Ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Luca, wurde im März 2024 geboren – nun steht offenbar das zweite Baby an. Für Neuer ist es die zweite Ehe: 2020 trennte er sich von seiner ersten Frau Nina. Jetzt blicken er und Anika erneut Familienzuwachs entgegen.

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Welttorhüter

Anika Neuer stammt aus dem fränkischen Spardorf mit rund 2000 Einwohnern. Ihr Vater Carsten ist als Anwalt, Immobilienentwickler und Hotel-Miteigentümer erfolgreich tätig. Manuel Neuer gilt als einer der herausragendsten Torhüter weltweit.

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Flitterwochen an der Amalfiküste

Im Sommer feierte das Paar seine Hochzeit mit einer Feier in Südtirol, die Flitterwochen verbrachten sie laut BILD an der Amalfiküste. Bis zum Ende der vergangenen Saison spielte Anika noch Handball in Regensburg. Im Mai 2025 entschloss sie sich jedoch, eine Pause einzulegen, um mehr Zeit mit ihrem Sohn Luca zu verbringen. „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen“, sagt Neuer damals. „Ich mag die Mannschaft sehr gern und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, mit den Mädels zu spielen. Ich sehe die Pause auch nicht als das Ende meiner Handballkarriere an, sondern möchte einfach erstmal mehr Zeit für meinen Sohn haben.“