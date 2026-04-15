Wunschkandidat: Bayern angelt nach England-Star

Beim FC Bayern München kündigt sich ein wahrer Transfer-Hammer an.

Die Bayern sind nicht nur auf dem besten Weg zum Triple, sondern arbeiten bereits an einer weiteren namhaften Verstärkung. Dabei wird immer deutlicher, dass Anthony Gordon wohl Kandidat Nummer 1 ist.

Wie Sky berichtet, ist der Newcastle-Star "aktuell der absolute Wunschkandidat der Bayern". Auch Gianluca Di Marzio bestätigt das Interesse des deutschen Meisters. "Der FC Bayern München ist sehr an Anthony Gordon interessiert", schreibt der Italiener. "Sie glauben, dass er der richtige Spieler für die Außenposition von Luis Díaz sein könnte. Sie möchten Díaz und Gordon als alternative Optionen haben."

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Transfer-Poker

"Es steht fest, dass Bayern München den englischen Nationalspieler haben will", so Di Marzio weiter. "Es kommt auf das Angebot an, das von Bayern kommt. Es kommt darauf an, wie viel Geld auf den Tisch gelegt wird."

Der 16-fache englische Teamspieler steht bei Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 60 Millionen Euro geschätzt. Neben dem FC Bayern sollen aber auch mehrere englische Top-Vereine am 25-Jährigen interessiert sein.