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serge gnabry
© Getty Images

Verletzungssorgen

Vor CL-Kracher gegen Real: Bayern zittert um Gnabry

14.04.26, 07:51
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Am Mittwochabend trifft der FC Bayern München im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales zu Hause auf Real Madrid. Dabei herrscht beim deutschen Rekordmeister eine große Frage: Kann Serge Gnabry gegen die Königlichen spielen?

Das Knie von Serge Gnabry (30) sorgt beim FC Bayern München für großes Zittern. Am Wochenende fehlte der Mittelfeldstar beim 5:0-Auswärtserfolg gegen St. Pauli. Nach dem Spiel erklärt Sportvorstand Max Eberl (52): "Wir haben uns für Pflege zu Hause entschieden und für Mittwoch wird er fit sein."

Am Sonntag absolvierte Gnabry statt eines intensiven Aufbautrainings eine lockere Laufrunde mit einer Stütz-Bandage. Das Mannschaftstraining am Montagmittag versteckte Bayern-Coach Vincent Kompany (40) hinter einem Sichtschutz. Daher ist bisher unklar, wie fit der DFB-Star wirklich ist. Der 30-Jährige war beim Training dabei und trainierte ohne die schwarze Bandage.

Gnabry weiterhin fraglich

Ob Gnabry gegen Real Madrid spielen wird, wird frühestens am Dienstag klar. Die Entscheidung wird rund um das Abschlusstraining um 14 Uhr getroffen. Sollte das Knie keine Probleme mehr machen, könnte der Mittelfeldstar im Champions-League-Kracher zum Einsatz kommen. Fraglich bleibt weiterhin, ob er von Beginn an spielen kann. Wenn Gnabry keine Wahl sei, steht Kompany vor einem Problem.

Laut der "Bild" fehlt die erste Alternative Lennart Karl (18) noch weitere zwei Wochen. Der Youngstar leidet derzeit an einem Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel. Karl hat sich beim Training nach dem Hinspiel gegen Real verletzt.

Verletzungssorgen beim Rekordmeister

Der nächste Ersatz wäre schon Jamal Musiala (23). Er spielte gegen St. Pauli von Beginn an. Bei ihm ist es fraglich, ob der 23-Jährige nach seinem Wadenbeinbruch innerhalb von fünf Tagen zweimal in der Startelf stehen kann. Sein Sprunggelenk zeigt noch immer Schmerzreaktionen.

Notfalls müssen entweder Raphael Guerreiro (32) oder Tom Bischof (20) übernehmen. Sonst könnte Kompany auch auf Nicolas Jackson (24) als einen zweiten Stürmer neben Harry Kane setzen. Dabei würde der Engländer immer wieder auf die Zehner-Position sich fallen lassen und von dort das Spiel gestalten.

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