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Clément Turpin
© Getty

Schiri-Kritik

Barca wütet nach CL-Aus: "Gestohlenes Spiel"

Von
15.04.26, 06:27
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Die Katalanen schießen sich auf Schiedsrichter Clément Turpin ein. 

Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Atletico Madrid stehen im Halbfinale der Fußball-Champions-League. Die Franzosen ließen sich in Liverpool den 2:0-Vorsprung nach dem Hinspiel nicht mehr nehmen. Weltfußballer Ousmane Dembele traf beim 2:0 in einer Druckphase der Reds und auch zum Schlusspunkt. Atletico lag in Madrid gegen den FC Barcelona nach 25 Minuten und Toren von Lamine Yamal (4.) und Ferran Torres (24.) 0:2 zurück, schaffte mit einem 1:2 aber noch den Aufstieg.

Ademola Lookman (31.) brachte die Madrilenen mit seinem Tor wieder auf Kurs. Barcelona drückte danach vergebens auf den dritten Treffer. Eric Garcia sah bei den Katalanen in der 80. Minute die Rote Karte. Im Halbfinale trifft PSG auf den Sieger der Paarung zwischen Bayern München und Real Madrid, Atletico bekommt es mit Arsenal oder Sporting Lissabon zu tun.

"Gestohlenes Spiel"

Wie schon nach dem Hinspiel schoss sich Barcelona auch dieses Mal auf den Schiri ein. 'Für mich war das ein gestohlenes Spiel. Nicht nur dieses, sondern auch das andere. Ich finde, die Schiedsrichterleistung war sehr schlecht', wütet der verletzte Superstar Raphinha. 'Unglaublich, welche Entscheidungen er getroffen hat.'

Raphinha
© Getty

'Atlético hat ich weiß nicht wie viele Fouls begangen, und der Schiedsrichter hat ihnen keine einzige Gelbe Karte gezeigt. Haben Sie Angst davor, dass Barcelona das Spiel gewinnt?'

Konkret ärgerte sich Barca erneut über den VAR. Zunächst nahm er das vermeintliche 3:1 durch Ferran Torres zurück, dann sah Eric Garcia für eine Notbremse nach VAR-Intervention Rot. Beide Entscheidungen waren aber korrekt.

Trainer Hansi Flick nahm sich dieses Mal zurück: 'Es wäre vielleicht gut für Sie, wenn ich mich dazu äußern würde, aber ich werde es nicht tun.'

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