Atlético eliminiert Barcelona trotz 1:2-Heimpleite!

Drama pur am Metropolitano! Nach einem furiosen Blitzstart und einer Aufholjagd der Flick-Elf jubelt am Ende Atletico Madrid. Eine Rote Karte in der Schlussphase besiegelte das Barca-Schicksal.

Der Abend begann genau so, wie es sich die Fans des FC Barcelona erträumt hatten – mit Wucht, Tempo und einem klaren Signal: Die Remontada lebt! Keine 30 Sekunden waren gespielt, da zündete Lamine Yamal die erste Rakete. Der Youngster zog aus zentraler Position ab, der Ball war auf dem Weg ins Eck – doch Juan Musso riss blitzschnell den Arm herunter und parierte stark.

Barca-Blitzstart schockt Simeone-Elf

Wenig später folgte jedoch der erste Nackenschlag – und zwar für die Hausherren! Ausgerechnet Ex-Bara-Star Clément Lenglet patzt folgenschwer und verliert den Ball in der eigenen Hälfte an Ferran Torres. Der schaltet sofort, legt quer auf Yamal – und der bleibt eiskalt. Tunnel gegen Musso, drin ist das Ding - 1:0 nach nur vier Minuten!

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In der Folge spielte sich die Elf von Coach Hansi Flick in einen regelrechten Rausch. Atlético wirkte ungewohnt wacklig, vor allem defensiv offenbarten sich immer wieder Räume. Eine davon hätte Dani Olmo in der 10. Minute beinahe genutzt, doch erneut war Musso zur Stelle und verhinderte den nächsten Gegentreffer. Doch lange hielt das Bollwerk nicht. In der 24. Minute schlugen die Katalanen erneut zu: Olmo steckt perfekt auf Torres durch, Lenglet kommt wieder einen Schritt zu spät – und der 26-Jährige jagt den Ball kompromisslos in den rechten Winkel - 2:0 das Hinspielergebnis ist egalisiert!

Atletico fängt sich & schlägt zurück

Jetzt roch der spanische Meister Blut. Chancen im Minutentakt, Atlético taumelte. Besonders bitter: Nach einem langen Ball kommt López frei zum Abschluss, doch Musso rettet erneut – und trifft López dabei heftig im Gesicht. Es sah nach einem zertrümmerten Nasenbein aus – eine Szene, die dem Spiel spürbar eine neue Richtung gab. Denn plötzlich meldeten sich die Madrilenen zurück – und alles, was es dafür brauchte, war ein einziger Konter:

Antoine Griezmann schaltet blitzschnell und schickt Marcos Llorente auf die Reise. Der macht über rechts Tempo und legt klug zurück. An der Strafraumkante entwischt Ademola Lookman seinem Bewacher Jules Koundé und vollendet trocken zum - 1:2 (31.) Atletico darf wieder träumen!

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Nach dem Seitenwechsel ging es genauso furios weiter. Barcelona machte erneut Druck, während die Elf von Diego Simeone deutlich kompakter stand und auf Konter lauerte. Dann der nächste Aufreger: Torres scheitert zunächst an Musso, doch die Gäste setzen nach. Olmo erobert den zweiten Ball und bedient Gavi, dessen Abschluss geblockt wird – direkt vor die Füße von Torres. Der zieht sofort ab und trifft – doch der Jubel verstummt schnell: Abseits! Der vermeintliche Doppelpack zählt nicht.

Wende durch den Videobeweis

Hansi Flick versuchte in der 68. Minute alles und brachte mit Robert Lewandowski und Marcus Rashford frische Offensivpower für Ferran Torres und Fermin. Kurz darauf kochten die Emotionen über: Gavi sah nach einem harten Ellenbogencheck gegen Ruggeri Gelb (70.), während Atletico-Keeper Musso weiterhin mit Paraden gegen Le Normand (74.) den knappen Vorsprung hielt. Antoine Griezmann verließ unter stehenden Ovationen den Platz (76.), es war sein letzter Auftritt auf dieser Bühne vor seinem Wechsel nach Orlando.

Der Genickbruch für Barcelona

Die Entscheidung fiel in der 80. Minute: Eric stoppte den durchbrechenden Alexander Sörloth als letzter Mann. Nach VAR-Prüfung entschied Turpin auf Notbremse – Rot! Eric zerriss sich vor Wut das Trikot, doch Barca musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Flick reagierte sofort und brachte Frenkie de Jong für Gavi (81.), um die Abwehr zu stabilisieren, doch der Rhythmus war gebrochen.

In der Defensive standen die Madrilenen nun felsenfest. Joao Cancelo grätschte in der 82. Minute eine gefährliche Hereingabe von Sörloth gerade noch zur Ecke, während Barcelona die Kraft für eine Schlussoffensive fehlte.

Atletico Madrid rettet den knappen Vorsprung über die Zeit und trifft im Halbfinale auf den Sieger der Mittwochs-Partie zwischen Arsenal und Sporting.