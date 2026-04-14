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Havertz Arsenal
© Getty

Champions League

Nächste Erlösung? Havertz soll Arsenal-Saison retten

14.04.26, 13:51
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Unglaublich, aber wahr, dem Dominator der Premier League droht der komplette Saison-Kollaps. Vor wenigen Wochen noch auf Quadruple-Kurs, schwimmen Arsenal nun alle Felle davon. Gegen Sporting am Mittwoch (21 Uhr/Sky) muss eine der zwei verbliebenen Titelchancen am Leben erhalten werden.

Und womöglich richten sich die Augen wieder auf Kai Havertz. Es war die 91. Minute, das Sporting-Publikum wartete angespannt auf den Remis-Jubel - und dann kam der DFB-Star, die Gäste aus London durften den 1:0-Sieg bejubeln.

Nun wratet die nächste Mammutaufgabe. Die Portugiesen präsentierten sich als hartnäckiger Gegner, die Gunners verloren drei ihrer letzten vier Partien. Es gingen zwei Pokale flöten, in der Liga spürt man den himmelblauen Atem von Man City im Nacken. Das Team von Mikel Arteta keine Blöße geben, dieser Druck wiegt schwer, wie sein Team beweist.

Immerhin die eigene Führung kommt dem abwartenden Spiel entgegen. Doch die englischen Fans wären sicher nicht traurig, wenn ihr Retter Havertz schon früher für die Erlösung sorgt.

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