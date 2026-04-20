Hagi ist zurück! Der "Karpaten-Maradona" wird wieder Rumänien-Coach

Paukenschlag in Bukarest! Gheorghe Hagi kehrt auf die Trainerbank der rumänischen Nationalmannschaft zurück. Die Legende tritt ein schweres Erbe an und soll das Team nach Jahren der Krise wieder zu altem Glanz führen.

Gheorghe Hagi (61) ist ab sofort wieder Teamchef von Rumänien und tritt damit die Nachfolge des verstorbenen Mircea Lucescu an. Der 124-fache Nationalspieler, der während seiner aktiven Zeit ehrfurchtsvoll Karpaten-Maradona genannt wurde, unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2030. Für Hagi ist es bereits die zweite Amtszeit als oberster Coach seines Heimatlandes.

Kurzes Intermezzo und große Erfolge

Sein erstes Engagement als Nationaltrainer im Jahr 2001 dauerte nur vier Spiele, bevor er enttäuscht zurücktrat. In der Zwischenzeit sammelte der rumänische Rekordtorschütze (35 Treffer, gemeinsam mit Adrian Mutu) reichlich Erfahrung im Ausland, unter anderem bei Galatasaray Istanbul und Bursaspor. Zuletzt feierte er als Trainer bei Farul Constanta Erfolge, wo er von 2021 bis 2025 an der Seitenlinie stand.

Erste Härteprotests im Sommer geplant

Auf den neuen starken Mann warten bereits im Juni die ersten Bewährungsproben. In zwei Testspielen gegen Georgien und Wales wird Hagi erstmals wieder die taktische Marschroute vorgeben. Die Rumänen haben einiges wiedergutzumachen, nachdem sie die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. In den Play-offs scheiterte das Team zuletzt bitter an der Türkei und muss im Sommer zusehen.

Langfristiger Aufbau für die WM 2030

Hagi soll nun den Umbruch einleiten, den der rumänische Verband so dringend benötigt. Mit seiner Erfahrung aus 124 Länderspielen und seiner Aura als Nationalheld genießt er bei den Fans und Spielern höchsten Respekt. Das Ziel ist klar definiert: Die Rückkehr auf die ganz große Weltbühne des Fußballs, spätestens bei der Endrunde im Jahr 2030, für die er nun das Fundament legen soll.