Victoria Beckham: Erstes Statement zum Familien-Streit mit Sohn Brooklyn

Victoria Beckham hat sich erstmals öffentlich zu dem schwierigen Verhältnis mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn geäußert. In einem neuen Interview gibt die Designerin Einblicke in ihre Sicht der Dinge und betont, dass für sie und Ehemann David der Schutz der Familie immer oberste Priorität hatte.

Die 51-jährige Victoria Beckham sprach im „Wall Street Journal“ offen über die angespannte Situation. Die Designerin erklärte im Interview, dass sie und David in den über 30 Jahren im Rampenlicht stets versucht hätten, die besten Eltern zu sein und ihre Kinder zu lieben. Mehr wolle sie zu dem speziellen Thema eigentlich nicht sagen.

Victoria Beckham wurde als Icon gekürt © Getty

Schwere Vorwürfe im Netz

Der Streit erreichte im Januar 2026 seinen bisherigen Höhepunkt, als Brooklyn Beckham auf Social Media schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern erhob. Der 27-Jährige warf ihnen in einem sechsseitigen Brief vor, ihn den Großteil seines Lebens kontrolliert zu haben. Zudem behauptete er, sie hätten versucht, ihn und seine Frau Nicola Peltz zu trennen. Die Kommunikation findet laut Informationen mittlerweile nur noch über die jeweiligen Anwaltsteams statt.

Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham and David Beckham © Getty

Funkstille seit letztem Mai

Bereits im vergangenen Mai gab es deutliche Anzeichen für den Familienzoff, als Brooklyn Beckham und Nicola nicht zur Feier zum 50. Geburtstag von David Beckham erschienen. Kurz vor Weihnachten blockierte der Sohn seine Eltern schließlich auf Instagram. Victoria Beckham betonte jedoch, dass die negativen Berichte der letzten drei Monate ihrem Mode- und Beauty-Unternehmen keinen Schaden zugefügt hätten.

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Leben im Rampenlicht

Auf die Frage nach Reue oder Schuldgefühlen bezüglich des Lebens im Fokus der Öffentlichkeit antwortete Victoria Beckham, dass es vor allem für ihre eigenen Eltern eine große Umstellung gewesen sei. Die Erziehung von erwachsenen Kindern beschrieb sie als eine völlig neue Herausforderung im Vergleich zu früher, bei der sie weiterhin versuche, ihr Bestes zu geben. Das Paar habe seine Familie auf diese Reise mitgenommen und wolle auch weiterhin nur das Beste für alle Beteiligten.