"Top Gun 3" ist fix: Tom Cruise kehrt als Maverick zurück

Maverick ist zurück! Bei der Branchenmesse CinemaCon hat Tom Cruise persönlich bestätigt, dass an „Top Gun 3“ gearbeitet wird. Nach dem gigantischen Erfolg des zweiten Teils kehrt der 63-jährige Actionstar damit erneut in das Cockpit seines Kampfjets zurück.

Tom Cruise ließ die Katze aus dem Sack und begeisterte die Fans mit einer Videobotschaft direkt vom Paramount-Gelände. Von einem Wasserturm aus verkündete er: „Die Zukunft sieht von hier oben ziemlich gut aus.“ Damit ist nun offiziell klar, dass der Hollywood-Star noch einmal als Pete „Maverick“ Mitchell durchstarten wird. Die Arbeiten an dem Projekt laufen hinter den Kulissen bereits auf Hochtouren.

Erfolgsproduzent wieder mit an Bord

Tom Cruise in der Rolle des Lt. Pete "Maverick" Mitchell im Klassiker "TOP GUN", dem erfolgreichsten Film des Jahres 1986. © getty

Das Studio Paramount hat die Pläne bereits untermauert. Die Chefs Josh Greenstein und Dana Goldberg gaben bekannt, dass Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer erneut mit dabei sein wird. Bruckheimer begleitete bereits den Kultfilm von 1986 sowie das 2022 erschienene Sequel „Top Gun: Maverick“. Wann der neue Streifen in den österreichischen Kinos startet, steht aktuell allerdings noch nicht fest.

Handlung steht bereits weitgehend

© Hersteller

Obwohl noch kein Regisseur benannt wurde, nimmt das Projekt sichtlich Fahrt auf. Drehbuchautor Ehren Kruger, der schon an „Maverick“ beteiligt war, schreibt auch diesmal die Story. Laut Regisseur Christopher McQuarrie soll die Handlung für den dritten Teil sogar schon weitgehend stehen. Der Druck ist jedenfalls groß: Der Vorgänger spielte weltweit stolze 1,5 Milliarden Dollar ein und war einer der größten Kinohits der letzten Jahre.

Maverick geht erneut in Luft

Fans in Österreich können gespannt sein, ob neben dem 63-jährigen Cruise auch Stars wie Miles Teller oder Glen Powell für die Fortsetzung zurückkehren. Dass Tom Cruise nach seinem großen Erfolg von 2022 noch einmal in den Jet steigt, sorgt bereits jetzt für riesige Erwartungen. Maverick scheint jedenfalls noch lange nicht im Ruhestand zu sein und ist fest entschlossen, das Kinopublikum erneut zu begeistern.