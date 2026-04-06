Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Heftige Sturmböen führten zu vielen Feuerwehreinsätzen
© Team Fotokerschi

Keine Verletzten

Heftige Sturmböen führten zu vielen Feuerwehreinsätzen

06.04.26, 16:21
Teilen

Starke Windböen haben in Oberösterreich zahlreiche Einsätze ausgelöst. Es kam zu Schäden, Verletzte gab es keine.  

Heftige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h haben am Ostersonntagabend in Teilen Oberösterreichs für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Der Sturm zog vom Bezirk Schärding über Steyr bis ins Mühlviertel und führte vor allem zu blockierten Straßen durch umgestürzte Bäume.

Heftige Sturmböen führten zu vielen Feuerwehreinsätzen
© Team Fotokerschi
 

In Waxenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung wurde zunächst ein Brand vermutet. Tatsächlich war jedoch ein Baum in eine Stromleitung gestürzt. Dabei wurde ein Stromanschluss aus einem Wohnhaus gerissen, der Dachständer fiel auf ein geparktes Auto, und eine beschädigte Leitung lag quer über der Straße. Einsatzkräfte sicherten das Dach provisorisch, die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt.

Heftige Sturmböen führten zu vielen Feuerwehreinsätzen
© Team Fotokerschi
 
Heftige Sturmböen führten zu vielen Feuerwehreinsätzen
© Team Fotokerschi

Auch in Steyr musste die Feuerwehr eingreifen, nachdem ein Baugerüst durch starke Windböen ins Wanken geraten war. Um ein Umstürzen zu verhindern, wurde ein Teil abgetragen. Verletzt wurde niemand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen