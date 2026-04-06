Müll und Hundekot gefährdet Rinder

Verschmutzte Wiesen und Felder stellen zunehmend ein Risiko für Rinder dar. Die Landwirtschaft fordert mehr Verantwortung.

Auf Wiesen und Feldern sorgen Müll und Hundekot zunehmend für Probleme in der Landwirtschaft. Besonders Rinder sind gefährdet, da sie beim Fressen verunreinigtes Gras aufnehmen können. Die Landwirtschaftskammer OÖ fordert daher mehr Rücksichtnahme von Spaziergängerinnen und Spaziergängern.

Eigentlich gilt es als selbstverständlich, Hundekot zu entsorgen und Abfälle mitzunehmen. Dennoch berichten viele Landwirte entlang beliebter Wege immer wieder von Verschmutzungen. Vor allem Plastik oder Dosen stellen eine große Gefahr dar.

Abfälle werden bei Ernte zerkleinert

Bei der Ernte werden solche Abfälle zerkleinert, gelangen ins Futter und können bei den Tieren schwere innere Verletzungen verursachen. Im schlimmsten Fall endet das tödlich. Auch Hundekot kann gesundheitliche Folgen haben. Darin enthaltene Parasiteneier können bei Rindern die Infektionskrankheit Neosporose auslösen.

© LK OÖ/Wallner

Landwirte appellieren daher, Hunde anzuleinen, für den Kot das "Sackerl fürs Gackerl" zu verwenden, auf Wegen zu bleiben und Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.