Abfall-Geheimnisse: Die 48er öffnen ihre Tore

Wien putzt sich heraus und die legendären 48er lassen uns jetzt wieder ganz genau hinschauen. Ab April öffnen die Profis der Abfallwirtschaft ihre Pforten für neugierige Bürger.

Wien gilt beim Thema Sauberkeit international als echte Vorzeigestadt. Damit dieser Standard gehalten werden kann, leisten die Mitarbeiter der MA 48 jeden Tag Schwerstarbeit. Wer sich heuer einmal selbst davon überzeugen will, wohin der Inhalt der Mistkübel eigentlich verschwindet, hat ab April wieder die perfekte Gelegenheit dazu.

Ab dem 10. April startet die neue Saison für die beliebten Gratis-Besichtigungen bei den Abfallprofis. Das Interesse an der hiesigen Abfallwirtschaft ist gewaltig und lockt regelmäßig Fachdelegationen aus der ganzen Welt in die Stadt. Doch nicht nur Experten aus der Ferne dürfen staunen. Auch die Wienerinnen und Wiener bekommen freien Eintritt in die beeindruckenden Anlagen der Entsorgung.

Spannende Rundfahrt

Auf dem Programm stehen dabei spannende Stationen. Auf der Deponie Rautenweg geht es etwa bei einer Rundfahrt über das begrünte Gelände hoch her. Dort erfahren die Besucher alles über die umweltgerechte Behandlung von Abfällen in der Stadt. Wer wissen will, wie aus den Resten der Biotonne am Ende wertvolle Erde wird, ist im Kompostwerk Lobau bestens aufgehoben. Es handelt sich dabei immerhin um die größte Anlage ihrer Art in ganz Europa.

Blick in den Müllbunker

Ein echtes Highlight wartet zudem in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau. Hier können neugierige Gäste einen direkten Blick in den tiefen Müllbunker werfen und die Technik der modernen Rauchgasreinigung hautnah erleben. "Sauberkeit und ein gutes Abfallmanagement sind wichtige Grundlagen für die hohe Lebensqualität in unserer Stadt," so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "Es ist spannend und interessant, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und dabei Neues zu entdecken!"

Jetzt Plätze für Gruppen sichern

Das kostenlose Angebot läuft von April bis Oktober und richtet sich an Gruppen von 5 bis 25 Personen. Wer also Lust auf eine informative Tour durch die Welt des Wiener Mists hat, sollte sich rasch einen der begehrten Termine für die heurige Saison sichern.