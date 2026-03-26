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Rettungseinsatz am Karlsplatz
© Viyana Manset Haber

Großeinsatz

Darum stand die U4 1,5 Stunden still

26.03.26, 09:00 | Aktualisiert: 26.03.26, 10:30
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Die U-Bahnlinien U4 musste wegen eines Rettungseinsatzes zum Teil gesperrt werden. 

Wien. Heute in der Früh landete ein Rettungshubschrauber für einen Einsatz am Karlsplatz. Die U4 fuhr in der Zeit des Einsatzes zwischen Landstraße und Pilgramgasse nicht. Die Fahrgäste mussten auf andere Öffis umsteigen.

Der Großeinsatz dauerte von 7.30 Uhr bis kurz vor 9 Uhr. Inzwischen ist die U-Bahn-Linie wieder freigegeben – alles fährt wieder. Feuerwehr und Rettung waren vor Ort.

Der Einsatz sorgte für enormes Chaos im Frühverkehr. Zahlreiche Personen mussten auf andere Öffis umsteigen oder weit zu Fuß gehen.

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