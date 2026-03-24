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ÖSV-Damen abgeschlagen - Shiffrin peilt Große Kugel an
© GEPA

1. Slalom Durchgang

ÖSV-Damen abgeschlagen - Shiffrin peilt Große Kugel an

24.03.26, 11:12
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Mikaela Shiffrin hat im ersten Slalom-Durchgang von Hafjell keine Nerven gezeigt. Der US-Star führt beim Weltcupfinale mit über einer Sekunde und steht vor einer Vorentscheidung im Gesamtweltcup.

Shiffrins einzige verbliebene Konkurrentin, Emma Aicher aus Deutschland, belegt zur Halbzeit Platz vier (+1,38 Sek.) hinter Shiffrin, Wendy Holdener (+1,10) und Paula Moltzan (+1,12). Beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Siebente (+1,81).

Katharina Huber verpatzte ihre Fahrt (20./+3,75). Die Teamkombi-Olympiasiegerin geht mit Startnummer vier und als einzige Österreicherin neben Truppe in die Entscheidung ab 13.30 (ORF 1). Katharina Gallhuber fädelte ein. Teamleaderin Katharina Liensberger fehlt seit Jahresbeginn mit einer schweren Knieverletzung.

 


 

Shiffrin war mit 45 Punkten Vorsprung auf die deutsche Allrounderin ins vorletzte Saisonrennen gegangen. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin fuhr in jedem Teilstück Bestzeit und führt nun im virtuellen Klassement 95 Punkte vor Aicher. Die Entscheidung um die Slalomkugel ist längst zugunsten von Shiffrin gefallen. Am Mittwoch findet noch ein Riesentorlauf statt.

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