Martin Ho: Wie der Nahost-Krieg das Luxus-Projekt in Dubai gefährdet!

Das "DOTS DXB" sollte eigentlich bereits im November 2025 eröffnen, dann war Ende März als Datum angesetzt. Der Iran-Krieg machte dem Szene-Gastronomen einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich sollte das „DOTS DXB“ als neues Juwel in der glitzernden Krone des Martin Ho glänzen. Doch während der Wiener Szene-Gastronom gewohnt ambitioniert zur Eroberung der Vereinigten Arabischen Emirate ansetzte, holte ihn die bittere Realität des Nahost-Konflikts ein. Was als glamouröses Opening geplant war, mutierte angesichts der jüngsten Eskalationen zu einem sicherheitspolitischen Wagnis, das nun vorerst auf Eis liegt.

Die ersten Renderings für das DOTS DXB © Michel Comte

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Chronologie einer vertagten Premiere

Die Geschichte des „DOTS DXB“ ist eine mit vielen Umwegen. Ursprünglich war der Startschuss für November 2025 geplant, bevor logistische Hürden und die allgemeine instabile Lage eine Verschiebung auf Ende März 2026 erzwangen. Doch die Hoffnung, pünktlich zum Frühlingserwachen in Dubai die Korken knallen zu lassen, zerschlug sich in den letzten Wochen endgültig.

Wie Ho in einer Aussendung wissen lässt, markierte ein dramatischer „Situation Call“ den vorläufigen Wendepunkt. Drohneneinschläge im Brookfield Palace – in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Location – sowie aufrechte Reisewarnungen des österreichischen Außenministeriums (BMeiA) und des deutschen Auswärtigen Amts machten jede Form von Planungssicherheit zunichte. Das Vorhaben, so heißt es aus dem Umfeld des Gastronomen, rücke damit in weite Ferne.

Dots DXB in Dubai © Dots

Zwischen Sicherheitsrisiko und „Soft Opening“

Die Enttäuschung wiegt schwer, vor allem da das Opening als großes Fest mit österreichischen Partnern und Weggefährten konzipiert war. Eine Garantie, dass die Pforten noch in diesem Frühjahr oder im kommenden Herbst regulär öffnen, kann man derzeit nicht abgeben.

Dennoch scheint der „Ho-Spirit“ nicht gänzlich gebrochen: Martin Ho soll zumindest an einer inoffiziellen Eröffnung festhalten. Ein „Soft Opening“ für geladene Gäste vor Ort stünde im Raum. Natürlich nur, wenn es die Lage zulässt.

Dots DXB in Dubai © Dots

Ein unsicheres Pflaster

Für Martin Ho ist die aktuelle Situation eine Belastungsprobe seiner internationalen Expansionsstrategie. Dubai, einst Inbegriff von Stabilität und Luxus, zeigt sich im März 2026 als Teil einer unberechenbaren Krisenregion.