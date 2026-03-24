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Nick Woltemade
© Getty

Newcastle-Aus?

Neues Hammer-Gerücht um Nick Woltemade (24)

24.03.26, 08:01
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Der deutsche Nationalspieler könnte Newcastle schon im Sommer wieder verlassen.  

Nach seinem Wechsel von Stuttgart nach Newcastle schlug Nick Woltemade zunächst in der Premier League voll ein, inzwischen wurde der Deutsche aber zunehmend zum Problemfall. Woltemade erzielte seinen letzten Treffer in der Liga im Dezember und muss immer öfter auch auf der Bank Platz nehmen.

Spektakuläres Tauschgeschäft

In englischen Medien wird deshalb bereits über einen vorzeitigen Abschied im Sommer spekuliert - Journalist Simon Phillips bringt den DFB-Stürmer nun mit dem FC Chelsea in Verbindung. Dem Bericht zufolge könnte es zu einem spektakulären Tauschgeschäft zwischen den beiden Premier-League-Klubs kommen. Chelseas Mittelstürmer Liam Delap soll nach Newcastle wechseln, Woltemade im Gegenzug nach London.

Liam Delap
© Getty

Für Woltemade könnte der Wechsel durchaus Sinn ergeben. Chelsea soll ihm in Aussicht stellen, regelmäßig im Sturmzentrum eingesetzt zu werden. Bei Newcastle musste der 24-Jährige zuletzt auch als falsche Neun oder auf der Zehnerposition spielen.

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