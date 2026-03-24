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Marc Janko
© Getty

Ansage an Demir!

Janko kritisiert Rapid-Rückkehrer: „Er sollte langsam mal Leistung zeigen“

24.03.26, 07:48
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Yusuf Demir wartet weiter auf seinen ersten Einsatz – und bekommt jetzt ordentlich Druck. Ex-ÖFB-Knipser Marc Janko findet klare Worte zum Rapid-Rückkehrer. 

Im Winter kehrte Yusuf Demir zu Rapid zurück, doch bislang hat der 22-Jährige noch keine einzige Minute gespielt. Zwei Mal saß er nur auf der Bank, zuletzt sogar auf der Tribüne. Grund dafür war unter anderem eine Außenband-Verletzung.

Während Rapid sportlich wieder Fahrt aufnimmt, bleibt das einstige Wunderkind außen vor.

Janko legt den Finger in die Wunde

Sky-Experte Marc Janko spart nicht mit Kritik. Der ehemalige Teamstürmer fordert vom Offensivspieler deutlich mehr: Demir müsse endlich „auf Profi-Niveau kommen“ und liefern. Schon zuvor stellte Janko klar, dass der Youngster langsam in die Gänge kommen und Leistung zeigen müsse.

Die Botschaft ist eindeutig: Talent allein reicht nicht mehr.

Große Erwartungen 

Demir galt lange als eines der größten österreichischen Talente. Nach Stationen bei Barcelona und Galatasaray kehrte er erneut nach Wien zurück – bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. Doch der große Durchbruch lässt weiter auf sich warten.

Trotz der schwierigen Situation zeigt sich Demir selbst optimistisch. Er wolle so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen und ist überzeugt, bald wieder für Aufsehen sorgen zu können.

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