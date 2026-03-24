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Brennsteiner fährt um Sieg - Braathen auf Kugel-Kurs
© GEPA

Riesentorlauf

Brennsteiner fährt um Sieg - Braathen auf Kugel-Kurs

24.03.26, 10:29
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Der Olympiasieger könnte auch noch die Riesentorlauf-Kugel im Ski-Weltcup holen: Nach einem seltenen Ausfall von Marco Odermatt liegt Lucas Pinheiro Braathen beim Saisonfinale in Hafjell auf Kurs.

Der für Brasilien fahrende Braathen führt nach dem ersten Durchgang eines Rennens, in das er mit 48 Punkten Rückstand auf Odermatt gegangen war. Um den Tagessieg will in der Entscheidung (ab 12.30 Uhr/ORF & OE24-Liveticker) auch Stefan Brennsteiner als Halbzeit-Zweiter (+0,21 Sek.) mitreden.

Marco Schwarz liegt als Sechster gut sechs Zehntel hinter dem drittplatzierten Loic Meillard (+0,63), der ebenfalls noch um die Kugel rittert. Joshua Sturm liegt auf Platz elf, Patrick Feurstein nach einem Verdreher ganz hinten (23.). Weltmeister Raphael Haaser scheiterte wie Odermatt bereits nach der ersten Zwischenzeit. Brennsteiner, der nach einem starken Start eine schwächere zweite Saisonphase folgen ließ, hat keine Kristallchance mehr. Der 34-jährige Salzburger könnte seinen mit Abstand besten Winter noch mit einem vierten Podestplatz beenden.

Odermatt eröffnete das Rennen auf dem leicht wirkenden, flachen Hang bei leichtem Regen und Wind. Er nahm zu viel Risiko über die Wellen und rutschte später auf dem Innenski weg. Wird Braathen zumindest Dritter, hat er die Kugel sicher. "Es ist eine Ehre, dass ich jetzt in dieser Position bin. Ich werde mir eine gute Strategie zurechtlegen", sagte Braathen im ORF.

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