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Kriechmayr
© GEPA

Weltcup-Finale

ÖSV-Duo rast im Super-G aufs Podest

22.03.26, 13:19
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Dominik Paris hat Vincent Kriechmayr im letzten Speedrennen der Saison den Sieg weggeschnappt 

Der Italiener war im Super-G am Sonntag den Hauch von 0,07 Sekunden schneller als der Oberösterreicher und holte damit wie schon im Vorjahr das Kvitfjell-Double.

Paris
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Raphael Haaser sorgte als Dritter (+0,38) für einen weiteren rot-weiß-roten Podestplatz, den insgesamt achten in sieben Weltcup-Rennen dieses Winters.

Ergebnis
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Während Paris seinen bereits achten Kvitfjell-Sieg feierte, spielten die Schweizer Topstars beim Saisonausklang nur Nebenrollen. Olympiasieger Franjo von Allmen wurde Zehnter, Kugelgewinner Marco Odermatt landete nach einer verpatzten Fahrt außerhalb der Punkteränge (19.). Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni (ITA) belegte hinter Alexis Monney (SUI) Platz fünf. Marco Schwarz fuhr auf Platz acht, die weiteren Österreicher hatten größeren Rückstand: Lukas Feurstein, der im Vorjahr das Finale in Sun Valley vor Haaser gewonnen hatte, wurde zeitgleich mit Odermatt 19., Stefan Babinsky unmittelbar vor Daniel Hemetsberger 22.

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