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Liebes-Comeback

ÖSV-Star zurück beim Ex: "Hat Boom gemacht"

Ein lachendes Paar mit Sonnenbrillen posiert auf felsigem Untergrund bei sonnigem Wetter.
© Instagram
Kathi Truppe ist wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen.
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Katharina Truppe hat sich in den vergangenen Jahren im alpinen Skizirkus kontinuierlich nach vorne gearbeitet. Auch abseits der Piste läuft es für die 30-jährige Kärntnerin bestens: Seit mehr als einem Jahr ist Matthias Millonig an ihrer Seite – und die beiden verbindet eine besondere Geschichte.

Denn Truppe und Millonig kennen sich bereits seit mehr als zehn Jahren. Wie die Slalom-Spezialistin im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" erzählt, waren die beiden schon früher ein Paar. Damals ging die Beziehung allerdings auseinander. Jahre später fanden sie wieder zueinander.

"Hat Boom gemacht"

"Wir kennen uns seit über zehn Jahren, waren in jüngeren Jahren bereits einmal zusammen", verrät Truppe. Irgendwann habe es dann erneut gefunkt: "Nach längerer Zeit hat es richtig Boom gemacht."

Inzwischen zeigen sich die beiden auch öffentlich verliebt. Auf Instagram teilt Truppe regelmäßig gemeinsame Momente mit ihrem Freund. Und Millonig ist offenbar auch bestens auf das Leben an der Seite einer Spitzensportlerin eingestellt. "Er hat mich ja schon als Skifahrerin gekannt, wusste also, worauf er sich einlässt", sagt die Kärntnerin laut "Kleiner Zeitung". Dass sie im Winter viel unterwegs sei, kenne er.

Mehr noch: Ihr Partner unterstützt sie sogar beim Training. "Er geht viel mit mir laufen oder in den Kraftraum", erzählt Truppe.

Sportlich erlebt die ÖSV-Läuferin ebenfalls einen Aufwärtstrend. In der vergangenen Saison belegte sie im Slalom-Weltcup Rang vier – so gut war sie in dieser Disziplin noch nie. Ihren bislang einzigen Weltcup-Sieg feierte Truppe 2025 im Slalom von Åre. Dazu kommen mehrere Medaillen mit dem österreichischen Team, darunter Olympia-Gold 2022.

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