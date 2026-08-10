Kylie Jenner: 29er mit Latex und Super-VIPs

Latex-Minikleid, schlüpfrige Kuchen und jede Menge Pink: Zu ihrem 29. Geburtstag hat es Reality-Star und Beauty-Mogulin Kylie Jenner richtig krachen lassen und ihre Party in ein schrilles Prinzessinnen-Paradies verwandelt.

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Dass Kylie Jenner ihren Ehrentag nicht im stillen Kämmerlein feiert, war klar. Für ihren 29. Geburtstag rief das Küken des Kardashian-Clans das Motto "Princess Kitty" aus. Das Geburtstagskind selbst war der absolute Hingucker des Abends: In einem knallpinken, hautengen Latex-Minikleid inklusive Federnflausch und funkelndem Krönchen regierte sie die Tanzfläche.

Auch die hochkarätige Gästeliste hielt sich strikt an den Dresscode. Neben Töchterchen Stormi (8) gratulierten die Schwestern Kim (45), Khloé (42) und Kendall (30) in pinken Outfits. Einzig die älteste Schwester, Kourtney Kardashian (47), fehlte in der Familienrunde. Dafür feierten Topmodels wie Hailey Bieber (29) und Devon Lee Carlson (32) ausgelassen mit.

Anzügliche Torten und wilde Party-Schnappschüsse

Mit fortschreitender Stunde stieg die Party-Stimmung spürbar. Für Aufsehen im Netz sorgte vor allem ein Schnappschuss von Hailey Bieber, die Kylies Freundin Victoria Villarroel bei der Sause spontan ein keckes Zungen-Küsschen auf das Hinterteil drückte.

Kylie feierte mit Familie und Promi-Freundinnen wie Hailey Bieber. © Instagram

Auch das Buffet passte zur wilden Stimmung: Absolutes Highlight war eine Geburtstagstorte, die einen Frauenkörper im knappen pinken Bikini nachempfunden hatte – samt Kerzen auf den Brüsten.

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Partynacht rein für Prinzessinnen – ohne Hollywood-Prinz

Am Tag danach zeigte sich Kylie auf Instagram überglücklich: "Mein Herz ist so erfüllt. Ich liebe mein Leben und meine Freunde." Ein Gesicht suchten die Fans auf den zahlreichen Schnappschüssen allerdings vergebens: Freund und Hollywood-Star Timothée Chalamet (30) war nirgends zu sehen. Diese wilde Geburtstagsnacht war offensichtlich eine reine Mädels-Angelegenheit.