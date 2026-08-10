Spears: Entstellt nach Beauty-Eingriff

Popstar Britney Spears (44) wendet sich mit einer dringenden Warnung an ihre Millionen Fans im Netz. Nach einer schiefgegangenen Botox-Behandlung litt die Sängerin wochenlang unter den sichtbaren Folgen eines fehlerhaften Eingriffs.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sich die 44-jährige Sängerin in einem tief ausgeschnittenen roten Top, kombiniert mit einem schwarzen Cowboyhut und einem eng anliegenden Choker. Während sie direkt in die Kamera sprach, hielt sie sich demonstrativ ein Auge fest und schilderte das Beauty-Debakel.

Nach unten hängend

"Der Arzt hat so viel Botox in mein linkes Auge gespritzt, dass es einfach nach unten gehangen ist. Es fängt erst jetzt langsam wieder an, sich zu heben und normal zu werden. Es ist so peinlich."

Um das Ausmaß zu verdeutlichen, zog die "Toxic"-Interpretin die Haut über ihrem Auge vor der Kamera nach unten. Vier Wochen lang habe sie unter dem hängenden Lid gelitten, bevor Besserung eintrat.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dringender Appell an ihre Anhänger

Britney nutzte die Gelegenheit, um insbesondere ihren weiblichen Fans einen dringenden Rat mit auf den Weg zu geben. Man müsse genau aufpassen, wem man sich für solche Eingriffe anvertraue:

Skeptisch bleiben: "Mädels, ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr Botox macht. Diese Leute und Ärzte können eure Augen wirklich komplett ruinieren."

Selbstbestimmung: "Seid vorsichtig mit eurem Körper, denn er gehört euch und ihr besitzt ihn."

Vertrauensbruch: Ihren Post versah der Popstar treffend mit der Bildunterschrift: "Man kann niemandem vertrauen!!!"

© AP

Zwischen Tanzeinlagen und Social-Media-Kritik

Der Beauty-Fehltritt ist nicht das Einzige, womit die Sängerin in den vergangenen Tagen auf sich aufmerksam machte.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erst eine Woche zuvor hatte sie mit gewagten Video-Clips für Gesprächsstoff gesorgt, in denen sie in gewohnter Manier vor der Kamera tanzte, auf dem Boden twerkte und ihre langen blonden Haare schüttelte. Mit ihrem ehrlichen Botox-Geständnis schlägt die US-Sängerin nun jedoch deutlich kritischere Töne an.