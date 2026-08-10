Ground Control to Klosterneuburg: Sternschnuppen schauen

Major Tom hätte seine Freude gehabt: Am 12. August 2026 öffnet sich über dem Wienerwald ein Fenster zu den Sternen. Eine Sonnenfinsternis auf der Großleinwand, Sternschnuppen, die durch die Nacht tanzen, und Musik, die den Himmel zum Klingen bringt – das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) lädt zum Open-Air-Event "From Eclipse to Starlight" ins VISTA Science Experience Center am Campus in Klosterneuburg.

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Der Eintritt ist frei – ein Ticket in eine andere Welt braucht es diesmal nicht.

Is there life on Earth? Zwei Himmelsereignisse treffen aufeinander

Am 12. August 2026 begegnen sich zwei kosmische Wunder: eine totale Sonnenfinsternis in Teilen Europas, live per ESA-Stream auf die Erde geholt, und der Höhepunkt des Perseiden-Meteorschauers, wenn Sternschnuppen wie funkelnder Sternenstaub durch die Nacht fallen. Das neue VISTA Science Experience Center am Rande des Wienerwalds macht aus diesem Zusammentreffen einen Abend zwischen Wissenschaft, Musik und Himmelsbeobachtung.

Sternenstaub über dem Wienerwald

Ab 17:00 Uhr können Besucher abheben in die Ausstellung "Science in the Making" mit Astrophysik-Bereich, dazu lockt das hauseigene VISTA Coffee Lab. Im Auditorium entführt der Kurzfilm "Encounters in the Milky Way" auf eine Reise durch unsere Galaxie. Am Teich im Outdoor-Bereich sorgen Streetfood, Drinks und Musik für Festivalstimmung, die fast schwerelos macht.

Ashes to Ashes: Von der Finsternis zum Funkeln

Um 18:00 Uhr öffnen Astrophysiker des ISTA beim interaktiven Astro Talk & Quiz "In Search of Light: From Solar Eclipses to Deep Sky Exploration" das Tor zu Sonnenfinsternissen, ihrer Geschichte und ihrer Bedeutung für die Astronomie. Ab 19:15 Uhr wird es dann ernst: Die totale Sonnenfinsternis über Spanien erscheint live und kommentiert per ESA-Übertragung auf der Großleinwand – ein Moment, in dem für einige Minuten die Sonne selbst verschwindet.

Mit Sonnenuntergang beginnt das Abendprogramm seinen eigenen Höhenflug: Ab 20:30 Uhr spielt der Wiener Singer-Songwriter Oskar Haag live im Park des ISTA Campus. Bekannt wurde er unter anderem mit seiner Debütsingle "Stargazing", die Platz 1 der FM4-Charts erreichte – ein passenderer Soundtrack für diesen Abend lässt sich kaum finden. Folgerichtig richten sich ab 21:30 Uhr beim Stargazing mit ISTA-Wissenschafter alle Blicke wieder nach oben, auf die Perseiden und weitere Highlights des Sommerhimmels. FM4-DJ Phekt sorgt derweil für den musikalischen Countdown zur Nacht.

Fazit: Ein Sommerabend zum Abheben

Seit seiner Eröffnung im Oktober 2025 hat das VISTA Science Experience Center bereits mehr als 20.000 Besucher begrüßt und sich als leuchtender Fixpunkt für Familien, Wissenschaftsinteressierte und Wochenendbesucher aus Wien und Niederösterreich etabliert. Am 12. August heißt es einmal mehr: Ground Control to major stargazers – Klosterneuburg schaut nach oben.

From Eclipse to Starlight

Datum: 12. August 2026

Zeit: ab 17:00 Uhr, VISTA Center und Gastronomie bis 23:00 Uhr geöffnet

Ort: VISTA Science Experience Center, ISTA-Campus, Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Eintritt: frei, Ticketbuchung unter https://www.vistascience.at/de/program/from-eclipse-to-starlight

Anreise: ISTA-Shuttle-Service zwischen Wien Heiligenstadt und Campus, mit öffentlichem

Verkehrsmittel oder dem Auto (Parkgarage am ISTA Campus)

Infos: www.vistascience.at