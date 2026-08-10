Endlich! Katie Holmes zeigt ihre neue Liebe

Ein Auftritt mit klarer Botschaft: Schauspielerin Katie Holmes (47) geht den nächsten Schritt und hat ihre neue Beziehung offiziell gemacht. Bei der prestigeträchtigen "Guild Hall Summer Gala 2026" in East Hampton zeigte sich der "Dawson's Creek"-Star erstmals Arm in Arm mit seinem neuen Partner auf dem roten Teppich.

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Eigentlich gilt Katie Holmes seit ihrer Trennung von Hollywood-Star Tom Cruise (64) im Jahr 2012 als eine Prominente, die ihr Privatleben akribisch vor den Kameras schützt. Doch bei der Benefizveranstaltung in den Hamptons wollte sie ihr Glück nicht länger verstecken: Strahlend posierte sie an der Seite des Künstlers Jason Bard Yarmosky (39), schmiegte sich an seine Schulter und ließ sich von ihm im Arm halten.

Kennenlernen beim Luxus-Dinner

Erste Flirt-Gerüchte kamen bereits im Juli auf, als das Paar zusammen beim Einkaufen gesichtet worden war. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, lernten sich die beiden bereits im Juni bei einem Abendessen im New Yorker Nobelstadtteil Tribeca kennen. Der acht Jahre jüngere Yarmosky passt perfekt in das Leben der Aktrice:

Der Künstler: Yarmosky ist eine feste Größe in der New Yorker Kunstszene und war Teil eines exklusiven Programms von Chanel und dem Tribeca Film Festival.

Erfolgreiches Schaffen: Seine Kunstwerke werden weltweit in Galerien und Museen ausgestellt.

Katies Beuteschema: "Katie hat sich schon immer zu kreativen Menschen hingezogen gefühlt", verriet ein Insider aus ihrem Umfeld.

Jason Bard Yarmosky und Katie Holmes © Patrick McMullan via Getty Images

Beruflich und privat auf der Überholspur

Nicht nur in der Liebe läuft es für die 47-Jährige blendend. Auch beruflich feiert Holmes Erfolge: Zuletzt arbeitete sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen "Dawson's Creek"-Kollegen Joshua Jackson (48) an ihrer Regie- und Drehbuch-Trilogie "Happy Hours", in der sie zudem die Hauptrolle übernimmt. Nun scheint auch ihr Herz wieder vollständig vergeben zu sein.