Kriechmayr-Ultimatum: Jetzt mischt sich Herminator-Guru ein

Beim Weltcup-Finale in Kvitfjell verabschiedete sich Vincent Kriechmayr mit den Plätzen 3 (Abfahrt) und 2 (Super-G) und sorgte mit einem Ultimatum für Aufregung: Nur wenn der ÖSV den von Red Bull abgeworbenen Peter Meliessnig als Konditrainer zurückholt, will er seine Karriere fortsetzen.

Zurzeit weilt Meliessnig in den USA, um die schwerverletzte Lindsey Vonn (41) bei der Reha zu unterstützen. Die 41-Jährige spekuliert noch immer damit, auf die Rennpiste zurückzukehren. Das macht die ÖSV-Ambitionen, Meliessnig zu einer Rückkehr zu bewegen, nicht einfacher. Auch Marcel Hirscher hat nach seinem im Dezember 2024 erlittenen Kreuzbandriss auf die Dienste des Kondi-Gurus aus Obertauern zurückgegriffen.

Inzwischen meldete sich der frühere Hermann-Maier-Trainer und Olympiastützpunkt-Obertauern-Gründer Heini Bergmüller zu Wort. "Peter Meliessnig hat seinen Job bei mir in Obertauern gelernt", so der Sportdiagnostik-Experte zu oe24. "Er war einer meiner verlässlichsten Mitarbeiter." Der ehemalige Fitnesstrainer habe "sehr schnell verstanden, worum es bei Trainingssteuerung geht. Deswegen ist mir unverständlich, dass man ihn beim ÖSV gehen lassen hat."

Kondi-Guru Meliessnig lernte bei Herminator-Coach

Umso mehr beeindruckt zeigte sich Bergmüller, der seine Karriere selbst in den 1980er-Jahren als ÖSV-Konditrainer gestartet hat, von Kriechmayrs Statement: "Gut, dass es noch Sportler mit Rückgrat gibt. Kriechmayr hat offensichtlich verstanden, was Peter Meliessnig drauf hat." Meliessnig bringt sein mittlerweile international gefragtes Knowhow aus der früheren Olympiastützpunkt-Medaillenschmiede aus Obertauern mit. Knowhow, dass man von ÖSV-Seite freiwillig verzichtete.

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Zumindest, was die Meliessnig-Qualitäten betrifft, wacht man beim ÖSV langsam auf. Die Chefs haben bereits Kontakt mit dem gefragten Mann aufgekommen. Alpinchef Christian Mitter ("Peter Meliessnig ist ein super Typ und Fachmann") würde irrsinnig gern mit ihm zusammenarbeiten, er kann uns als ganzer Verband helfen. Wir sind dran, aber es ist natürlich auch seine persönliche Entscheidung, wieder mit dem Verband zusammenzuarbeiten." Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer hat sofort nach der spannenden Kriechmayr-Aussage mit dem gefragten Kondiguru Kontakt aufgenommen: "Wir haben telefoniert. Peter ist interessiert, aber er will offenbar mehrere Angebote abwiegen." Ist zu hoffen, dass das ÖSV-Angebot das beste ist - nicht zuletzt, damit Kriechmayr, unsere einziger Sieg-Abfahrer weitermacht