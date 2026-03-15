Fans nach Schöneberger-Show mit Stefan Raab massiv genervt

Stefan Raab meldet sich zurück, doch das Publikum zeigt ihm die kalte Schulter. Die neue RTL-Show mit Barbara Schöneberger sorgt im Netz für eine Welle der Empörung. Von fehlenden Konzepten bis hin zu unpassenden Gesangseinlagen – die Fans sparen nicht mit deutlichen Worten zum TV-Comeback.

Die Premiere der neuen Sendung "Wer weiß wie wann was war?" am Samstag sorgte bei den Zuschauern für herbe Enttäuschungen. Das Urteil auf der Plattform X fiel vernichtend aus. Ein Nutzer stellte fest, dass die Zeit von Raab wohl vorbei sei, während andere meinten, der Entertainer habe seinen Zenit längst überschritten. Die Show erinnere manche sogar an den "Fernsehgarten" und ließe ein klares Konzept vermissen.

Barbara Schöneberger und Stefan Raab © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Kritik an den Gesangseinlagen

Besonders die Gesangseinlagen zu Beginn der Quizshow stießen auf Unverständnis. Ein genervter Zuschauer kommentierte, dass das Singen nicht hätte sein müssen, während andere die Imitationen bekannter Sänger als wenig witzig empfanden. Seit seinem Comeback im September 2024 versucht Stefan Raab vergeblich, an alte Erfolge anzuknüpfen. Sein voriges Format "Du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab" wurde bereits nach wenigen Monaten wieder eingestellt.

Überraschender Auftritt bei Tanzshow

Schon vor der Ausstrahlung am Samstag war die Skepsis groß. Bereits am Freitag sorgte Stefan Raab für Aufsehen, als er unangekündigt bei der Live-Show von "Let's Dance" auftauchte. Er scherzte dort über die Leistung von Kandidat Simon Gosejohann und meinte: "Ich weiß ja ungefähr, wie gut ich tanze, nämlich sehr schlecht. Aber nachdem ich heute Simon Gosejohann gesehen habe, habe ich sehr viel Trost verspürt."

Negatives Echo der Fans

© RTL

Sein spezieller Humor kam jedoch auch bei der Tanz-Community nicht gut an. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Fans genervt von dem spontanen Besuch. Die Kritik an Stefan Raab zieht sich somit durch das gesamte Wochenende und lässt Zweifel an der Zukunft seiner neuen TV-Projekte aufkommen. Ob sich die Wogen glätten oder die Quoten weiter leiden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.