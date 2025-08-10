Motorradpaar kracht in Auto - Beifahrerin stirbt im Krankenhaus

Eine 49-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Kärnten getötet worden.

Die Frau war als Beifahrerin am Motorrad ihres 57-jährigen Lebensgefährten gegen 10.25 Uhr auf der B 99 von Seeboden in Richtung Gmünd unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Motorradlenker laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache geradeaus in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 45-Jährigen Mann. Beide Personen stürzten vom Motorrad und wurden schwer verletzt.

Die Verletzten wurden von Rettungshubschraubern in das UKH Klagenfurt gebracht. Dort konnte der Frau jedoch nicht mehr geholfen werden, sie erlag am Nachmittag ihren Verletzungen. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief laut Polizei positiv.