Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A1

Ein 75-Jähriger und eine 42-Jährige sind bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Westautobahn (A1) bei Viehdorf (Bezirk Amstetten) schwer verletzt worden.

NÖ. Die Wienerin wollte laut Polizeiaussendung Richtung Linz einem Lkw ausweichen, der die Spur wechselte, und kollidierte mit einem Pkw auf dem dritten Fahrstreifen. Danach brachte sie ihren Wagen auf der zweiten Spur zum Stillstand. Ein nachkommender Lenker aus dem Bezirk Amstetten konnte einen Anprall nicht verhindern.

Der Pkw geriet durch die Kollision gegen 8.30 Uhr ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Frau musste aus dem Wagen befreit werden. Die Lenkerin aus Wien-Döbling wurde ebenso wie der 75-Jährige ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Die A1 war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten rund 20 Minuten lang gesperrt, Stau war die Folge.