Kärntner Gemeinde verbietet jetzt das Pool-Befüllen

In der Kärntner Marktgemeinde Guttaring spitzt sich die Lage zu. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sieht sich die Gemeinde gezwungen, strenge Maßnahmen einzuführen. Nun wurde sogar das Befüllen von Pools untersagt.

In der Gemeinde Griffen wurde eine entsprechende Verordnung erlassen. Grund dafür ist die angespannte Versorgungslage: Die verfügbaren Wassermengen sind zuletzt deutlich zurückgegangen, gleichzeitig ist der Verbrauch stark gestiegen.

Verbot wegen sinkender Wasserreserven

Die ausbleibenden Regenfälle und die aktuelle Wetterlage setzen den Wasserreserven deutlich zu. Deshalb wurden nun im gesamten Gemeindegebiet kurzfristig Einschränkungen beschlossen, um den Verbrauch drastisch zu senken. Ab sofort ist das Befüllen von Pools, Schwimmbecken und ähnlichen Anlagen untersagt. Auch das Bewässern von Gärten und anderen Außenflächen ist nicht mehr erlaubt. Ebenso darf die Reinigung von Höfen oder Vorplätzen derzeit nicht durchgeführt werden. Auch bei der Autowäsche gibt es Einschränkungen: Privat ist diese vorerst verboten, erlaubt bleibt sie nur noch in gewerblichen Waschanlagen.

Versorgung sichern hat Vorrang

Die Gemeinde macht deutlich, dass diese Schritte notwendig sind, um die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Nur wenn alle mithelfen und ihren Verbrauch reduzieren, kann eine ausreichende Versorgung weiterhin gewährleistet werden.

Die Einwohner werden daher dringend gebeten, sparsam mit Wasser umzugehen. Ziel ist es, durch gemeinsames Handeln eine kritische Versorgungslage zu vermeiden. Die Gemeinde ruft dazu auf, die geltenden Regeln konsequent einzuhalten, um einen Engpass abzuwenden.